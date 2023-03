Concorso Asmel 2023, come prepararsi alla prova scritta: profili tecnici

Manca solo una settimana alla chiusura delle iscrizioni al Maxi Concorso Asmel 2023 per la creazione di 16 nuovi profili di categoria B, C e D da mettere a disposizione delle esigenze dei migliaia di Comuni aderenti all’Associazione per la sussidiarietà e modernizzazione degli enti locali, e all’ulteriore avviso per l’aggiornamento dei profili professionali del precedente concorso Asmel (>> ne abbiamo parlato in dettaglio in questo articolo).

Sarà infatti possibile iscriversi entro il 22 marzo. Vediamo quindi come prepararsi alla prova scritta, l’unica prevista.

>> Ti interessano articoli come questo? Ricevili direttamente

Prova scritta Asmel 2023, come prepararsi

Come abbiamo visto, anche il nuovo concorso selezionerà i candidati con una prova unica scritta, che consiste in un test di 60 domande a risposta multipla su:

quiz situazionali (5 domande);

(5 domande); materie comuni a tutti i profili (25 domande);

(25 domande); materie specialistiche diverse per ciascun profilo (30 domande).

Chi supera la prova scritta verrà iscritto nei vari elenchi dei profili professionali (>> per sapere come funzionano le graduatorie e gli Interpelli degli enti locali leggi questo articolo).

Materie comuni

Rivediamo quali sono le materie comuni a tutti profili:

Diritto pubblico,

Diritto amministrativo, diritto degli enti locali,

Contratti pubblici, Pubblico impiego,

Diritto UE,

Diritto penale e reati contro la PA,

contabilità pubblica,

lingua inglese

informatica

Per prepararsi alla prova e affrontare con sicurezza i quiz sulle materie comuni, consigliamo il manuale Concorso ASMEL 2023 Selezione per gli Enti locali Materie comuni. Teoria e Test. Il volume tratta in modo approfondito tutte le materie oggetto di test e, nella sezione online collegata al libro, sono disponibili anche quiz di inglese, teoria e quiz di informatica e un simulatore quiz.

A questo link è disponibile anche un simulatore gratuito dei quiz sulle materie comuni, mentre a questo link è possibile acquistare il corso online di preparazione alla prova scritta a cura diLuigi Tramontano.

>> Altrimenti vuoi conoscere gli ultimi concorsi per Istruttore Tecnico e Istruttore Direttivo Tecnico? Qui trovi l’elenco

Materie specialistiche profili tecnici

Vediamo invece quali sono le materie richieste ai profili tecnici previsti nella nuova selezione: quello di Istruttore Direttivo/Funzionario Tecnico Ingegnere Ambientale (Categoria D), e quelli di categoria B per idraulici, muratori, falegnami, elettricisti e giardinieri.

Categoria D

Istruttore Direttivo Tecnico Ingegnere Ambientale – D1 – Diritto dell’Unione europea: Direttive UE in materia ambientale

– Diritto amministrativo: Codice dell’ambiente

– Diritto penale: reati ambientali

Categoria B

Collaboratore tecnico giardiniere – B3 – Tecniche di giardinaggio

– Disciplina e tecniche di sicurezza nei cantieri Collaboratore tecnico elettricista – B3 – Tecniche di falegnameria (taglio, assemblaggio, levigazione, verniciatura, intaglio,

piallatura, ecc.)

– Tecniche di utilizzo di macchinari per la lavorazione del legno (bordatrici, piallatrici,

levigatrici, ecc.) Collaboratore tecnico muratore – B3 – Nozioni di tecniche costruttive e di disegno edile

– Disciplina e tecniche di sicurezza nei cantieri Collaboratore tecnico idraulico – B3 – Nozioni di tecniche di impianti idraulici (progettazione, assemblaggio e collaudo)

– Disciplina e tecniche di sicurezza nei cantieri

Per quanto riguarda invece il bando per l’aggiornamento dei profili professionali del precedente concorso Asmel i profili tecnici previsti sono quelli di: Istruttore Direttivo Tecnico (categoria D1) e Istruttore Tecnico – Geometra (categoria C1). Vediamo in questo caso quali sono le materie specialistiche richieste:

Istruttore Direttivo Tecnico – D1 – Diritto urbanistico

– Building Information Modelling (BIM)

– Diritto ambientale Istruttore Tecnico – Geometra – C1 – Diritto urbanistico

– Building Information Modelling (BIM)

– Diritto ambientale

Consigliamo

Suggeriamo anche

Immagine: iStock/Nikcoa