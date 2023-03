Bridge Management Systems: istruzioni per l’uso

Le “Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti” impongono di fatto la graduale transizione verso una gestione digitale del ciclo di vita delle infrastrutture anche tramite la progressiva adozione di piattaforme BMS da parte di tutti gli Enti Gestori, anche i più piccoli. Ne abbiamo parlato meglio nell’articolo >>Linee Guida Ponti: al via la digitalizzazione delle informazioni<<

Il processo di digitalizzazione del patrimonio infrastrutturale italiano in atto passa attraverso l’adozione graduale da parte di tutti gli Enti Gestori di modelli informativi. Tra questi, i Bridge Management System (o BMS) ricoprono un ruolo fondamentale, poiché si configurano come software che consentono la creazione dell’inventario delle opere, l’archiviazione ordinata di grandi quantità di dati ad esse associate e la loro immediata elaborazione, finalizzata all’ottenimento di indicatori che possano essere di supporto alle decisioni in merito alle strategie per la sorveglianza delle infrastrutture.

Il primo BMS per la gestione del patrimonio infrastrutturale

L’utilizzo dei BMS digitali viene promosso negli Stati Uniti già a partire dagli anni ’90[1,2,3]. Questa precoce e forte spinta verso la digitalizzazione massiva dei dati ha portato nel tempo ad avere a disposizione un inventario delle opere molto ricco a livello federale [4], sulla base del quale ogni 4 anni viene rilasciato un report di valutazione generale del patrimonio di ponti e viadotti [5].

Inoltre, lo sviluppo di Internet, delle metodologie di elaborazione dei Big Data associato all’evoluzione delle tecnologie e all’incremento della potenza di calcolo dei computer, oggi consente di sviluppare degli strumenti digitali estremamente avanzati e flessibili. A livello nazionale ed internazionale, esistono molti software per la gestione di ponti e viadotti. Fino ad oggi, i BMS sono proprietari e sono stati sviluppati soprattutto internamente ai gestori di grandi patrimoni infrastrutturali, ma con l’avvento delle Linee Guida è indispensabile una diffusione open e capillare anche per i piccoli gestori e per tutti gli ispettori.

La nascita di INBEE

È in questo contesto che nasce INBEE, la web platform per la digitalizzazione delle Linee Guida e la gestione di ponti. Com’è fatta INBEE? Quali sono le sue principali caratteristiche?

Compatibilità con le Linee Guida. INBEE è pienamente conforme alla normativa. Tutti gli strumenti messi a disposizione dalle Linee Guida (i.e. schede di livello 0, schede descrittive di livello 1, schede di difettosità per i rilievi del degrado e schede difettologiche di descrizione del degrado) sono stati accuratamente digitalizzati e gli algoritmi per alla base del calcolo delle Classi di Attenzione sono stati scrupolosamente implementati.

Interfaccia intuitiva. L’inserimento di dati e informazioni nel BMS è agevolato dalla presenza di un’interfaccia intuitiva e dalla presenza di “INFO”, contenti riferimenti normativi utili e descrizioni di dettaglio dei dati richiesti. Inoltre, l’indicazione della percentuale di completamento dell’inserimento dati è utile per avere sempre sotto controllo lo stato avanzamento lavori.

Raccolta dati in-situ. “La compilazione delle schede può essere eseguita mediante terminali elettronici/digitali (es. tablets, palmari, smartphones, etc.) gestiti dal BMS” (Linee Guida § 7.4.1 – ispezioni ordinarie). L’App mobile ottimizzata per le attività di campo consente la raccolta dati direttamente in situ e la loro elaborazione in tempo reale: una volta rientrati in ufficio, non resta che leggere i risultati.

Aggiornamenti normativi. Si sa che Linee Guida e normative possono essere soggette ad aggiornamenti. Nel caso delle Linee Guida, queste sono state adottate per la prima volta nel 2020 con D.M. n° 578 e hanno subito aggiornamenti negli anni successivi. INBEE garantisce l’aggiornamento degli algoritmi di calcolo al passo con l’evoluzione della normativa. Questo significa che una volta inseriti i dati nel BMS, Classi di Attenzione e indicatori saranno automaticamente ricalcolati e subito disponibili senza la necessità di ripetere la fase di data entry.

Data filtering. Tutte le informazioni raccolte e archiviate nel BMS (i.e. dati, fotografie, report, documentazione progettuale, …) devono poter essere facilmente ritrovate. INBEE dà la possibilità di impostare degli opportuni filtri che servono agli utilizzatori per navigare più agilmente all’interno del patrimonio infrastrutturale digitalizzato. Ad esempio, sarà possibile effettuare una ricerca tra i ponti selezionando solo quelli associati ad uno specifico valore della Classe di Attenzione o aventi una particolare caratteristica (i.e. numero di campate, lunghezza totale, …).

Data visualization. La visualizzazione dei dati, aggregati mediante opportuni grafici, è molto utile per una lettura più rapida e intuitiva. INBEE offre la geolocalizzazione su mappa di ognuno dei ponti digitalizzati all’interno del BMS, a cui sono associate informazioni relative, ad esempio, allo stato di conservazione o alla Classe di Attenzione: fondamentale per avere una visione complessiva del patrimonio infrastrutturale in gestione.

Esportazione dei dati. Con INBEE è possibile esportare i dati inclusi nel database del BMS in forma strutturata, mediante il download di csv compatibili con l’Archivio Nazionale delle Opere Pubbliche (AINOP). Una volta scaricato, il file è pronto per essere trasmesso alla banca dati ministeriale. Infine, l’esportazione dei dati in questo formato consente all’utilizzatore avanzato di elaborarli secondo le proprie esigenze.

La piattaforma per la digitalizzazione delle Linee Guida e per la gestione delle infrastrutture è gratuita e vi si accede tramite App o browser.

Per ulteriori informazioni

inbee.it

