Prezzo Gas in calo: bolletta di febbraio più bassa del 13%

ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, nei giorni scorsi ha pubblicato il prezzo in Tutela per il gas di febbraio, 56,87 €/MWh, in calo rispetto a quello di gennaio: la bolletta del gas relativa ai consumi di febbraio sarà quindi più bassa di quella di gennaio (del 13%).

Il PSV (Punto di Scambio Virtuale) è il riferimento di prezzo a cui sono indicizzate le principali tariffe variabili del Mercato Libero. Il prezzo della Tariffa di Tutela gas è fissato da ARERA sulla base del PSV, alla fine di ogni mese (come stabilito nei mesi scorsi).

La spesa per il gas della famiglia tipo (con consumi medi di gas di 1400 metri cubi annui) risulta comunque superiore rispetto a quella sostenuta l’anno scorso: se si confronta il periodo marzo 2022-febbraio 2023 (in cui la spesa è di circa 1666,23 euro), con i 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (marzo 2021-febbraio 2022) si riscontra infatti un aumento del 16%.

Prezzo gas, misure di calmierazione

Il comunicato diffuso da ARERA ricorda che, come previsto dall’ultima Legge di Bilancio, per il I trimestre 2023 ARERA ha azzerato gli oneri generali di sistema anche per il gas, ed sono confermate anche la componente negativa UG2 (che in bolletta copre i costi di commercializzazione) per i consumi di gas fino a 5000 smc/anno, e la riduzione Iva sul gas al 5% (sia per gli usi civili sia per quelli industriali).

Ricordiamo anche che per l’anno 2023 è previsto il Bonus Sociale Elettrico e Gas: sono ammessi alle agevolazioni i nuclei famigliari con un ISEE pari a 15 mila euro. Per attivare il procedimento per il riconoscimento automatico dei bonus sociali è necessario e sufficiente presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ogni anno e ottenere un’attestazione di ISEE entro la soglia di accesso ai bonus, oppure risultare titolari di Reddito/Pensione di cittadinanza.

E il prezzo della Luce?

Per quanto riguarda la luce, invece, il prezzo all’ingrosso (Prezzo Unico Nazionale PUN) medio di febbraio si è assestato a 0,16€/kWh, in calo rispetto a gennaio (-8%) e ai minimi storici da settembre 2021. La tariffa di Tutela invece rimarrà fissa a 0,41€/kWh fino a fine marzo, il che significa che al momento 1 kilowattora in Tutela costa circa 2 volte e mezzo rispetto al Mercato Libero.

Come il PSV per il gas, per la luce il PUN è il riferimento a cui sono indicizzate le principali tariffe variabili del Mercato Libero. Il prezzo della Tariffa di Tutela luce è fissato all’inizio di ogni trimestre e rimane bloccato nei tre mesi indipendentemente dal PUN.

Tariffe Tutela Gas e Luce, come funzionano

Ma vediamo più nel dettaglio come funzionano le tariffe di Tutela per luce e gas e se e quanto convengono, grazie a una tabella elaborata da Segugio.it e SOStariffe.it.

Luce Gas Come funziona? Aggiornata ogni 3 mesi. Prezzo bloccato in anticipo, prima dell’inizio del trimestre Aggiornata ogni mese. Prezzo pubblicato i primi giorni di ogni mese, a consuntivo sul mese precedente Quanto costa oggi? 0,41 €/kWh 0,66 €/smc Fino a quando costerà così? Fino al 31 marzo, poi uscirà il prezzo di aprile-maggio-giugno Solo per febbraio, il prezzo di marzo dipenderà dal costo all’ingrosso del mese È conveniente la Tutela? Non è conveniente: oggi le migliori offerte del mercato libero costano meno della metà È conveniente (ma è comunque battibile da alcune offerte del mercato libero)

