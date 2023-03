Maxi Concorso Asmel 2023, profili tecnici: bando e dettagli

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2023 il Maxi Concorso Asmel 2023 per la creazione di 16 nuovi profili di categoria B, C e D da mettere a disposizione delle esigenze dei migliaia di Comuni aderenti all’Associazione per la sussidiarietà e modernizzazione degli enti locali (insieme a un altro avviso per l’aggiornamento dei profili professionali del precedente concorso Asmel del 2022).

L’obiettivo di questa nuova procedura indetta da Asmel è integrare gli elenchi dei 15 profili creati con il bando del 2022 e creare nuovi elenchi per altri 16 profili da inserire negli oltre 4 mila Comuni soci, in base alle varie esigenze. Sarà possibile partecipare entro il 22 marzo.

La procedura del nuovo concorso sarà simile a quella precedente, ovvero si creerà un elenco di idonei che potranno essere chiamati dai Comuni (tramite Interpello) dopo aver superato una prova di selezione organizzata da Asmel.

Questa procedura si svolgerà in 5 settimane, mettendo a disposizione le nuove risorse per gli enti locali che necessitano di nuovi profili professionali in tempi molto rapidi.

La domanda di partecipazione potrà essere effettuata sulla piattaforma online Asmel, compilando la sezione dei dati anagrafici, i requisiti di accesso al concorso, e allegando i documenti necessari.

Maxi Concorso Asmel 2023: i 16 nuovi profili

Il nuovo elenco di 16 profili ne prevede uno di particolare interesse, quello di Istruttore Direttivo/Funzionario Tecnico Ingegnere Ambientale (Categoria D), insieme ad altri profili tecnici (di categoria B) per idraulici, muratori, falegnami, elettricisti e giardinieri. Eccoli tutti in dettaglio:

Istruttore Direttivo/Funzionario Farmacista – Cat. D,

Istruttore Direttivo/Funzionario Tecnico Ingegnere Ambientale – Cat. D,

– Cat. D, Istruttore Direttivo/Funzionario Avvocato – Cat. D,

Istruttore Direttivo/Funzionario Psicologo– Cat. D,

Istruttore Direttivo Comunicazione e Gestione Eventi – Cat. D,

Istruttore Turistico – Cat. C,

Istruttore Comunicazione – Cat. C,

Istruttore Contabile – Cat. C,

Messo notificatore – Cat. B,

Collaboratore amministrativo – Cat. B,

Collaboratore tecnico giardiniere – Cat. B,

– Cat. B, Collaboratore tecnico elettricista – Cat. B,

– Cat. B, Collaboratore tecnico falegname – Cat. B,

– Cat. B, Collaboratore tecnico muratore – Cat. B,

– Cat. B, Collaboratore tecnico idraulico – Cat. B,

– Cat. B, Autista Scuolabus – Cat. B.

Come funziona l’interpello

Una volta raggiunta l’idoneità, l’iscrizione all’elenco dura 3 anni. Quando un ente attiva una chiamata (interpello) per uno o più profili, viene creata una sorta di graduatoria dei candidati che rispondono alla chiamata. Se un candidato rinuncia alla chiamata, viene cancellato dalla graduatoria dell’ente, ma non dall’elenco di idonei.

La cancellazione avviene solo a seguito di un’assunzione a tempo indeterminato (non si viene cancellati se si è assunti a tempo determinato tramite interpello o se si è assunti con una procedura concorsuale diversa).

Per i candidati non è possibile scegliere il Comune presso cui si vuole lavorare, ma si può scegliere a quale interpello rispondere, quindi se non si è interessati è sufficiente non rispondere, mantenendo comunque la propria iscrizione all’elenco.

Con il precedente bando sono stati circa 18 mila gli idonei inseriti nell’elenco, che stanno attualmente partecipando ai 300 interpelli dei Comuni. I neoassunti prenderanno parte anche ad un percorso di formazione organizzato con SDA Bocconi di Milano per acquisire competenze ad hoc per lo svolgimento dell’attività professionale richiesta dagli enti.

Concorso Asmel 2023, come si svolge la selezione

Come nel precedente bando, anche il nuovo concorso selezionerà i candidati con una prova unica scritta, che consiste in un test di 60 domande a risposta multipla su:

quiz situazionali (5 domande);

(5 domande); materie comuni a tutti i profili (25 domande);

(25 domande); materie specialistiche diverse per ciascun profilo (30 domande).

Chi supera la prova scritta verrà iscritto nei vari elenchi dei profili professionali.

Come prepararsi alla prova

Le materie comuni a tutti profili richieste nel precedente bando sono:

quiz situazionali

Diritto pubblico,

Diritto amministrativo, diritto degli enti locali,

Contratti pubblici, Pubblico impiego,

Diritto UE,

Diritto penale e reati contro la PA,

contabilità pubblica,

lingua inglese

informatica

Per prepararsi alla prova e affrontare con sicurezza i quiz sulle materie comuni, consigliamo il manuale Concorso ASMEL 2023 Selezione per gli Enti locali Materie comuni. Teoria e Test. Il volume tratta in modo approfondito tutte le materie oggetto di test e, nella sezione online collegata al libro, sono disponibili anche quiz di inglese, teoria e quiz di informatica e un simulatore quiz.

Per ulteriori informazioni

asmel.eu/elencodiidonei

trasparenza.asmel.eu

