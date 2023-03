Progettare un impianto fotovoltaico: con Sun Ballast la regola è avanguardia

La capacità di evolversi è alla base del progresso, soprattutto in un mercato fortemente innovativo e in rapida espansione come quello delle energie rinnovabili.

Per questo, sin dai suoi primi anni di attività Sun Ballast ha investito senza esitazione nella Ricerca e Sviluppo delle migliori soluzioni tecnologiche, facendo della semplicità e dell’efficienza i suoi più solidi punti di forza. E i risultati hanno premiato: oggi Sun Ballast ricopre una posizione di primo piano nel mercato degli impianti fotovoltaici, offrendo la più ampia gamma di supporti per moduli installabili su qualsiasi tipologia di superficie piana.

Le zavorre Sun Ballast consentono infatti di ancorare saldamente a terra tutti i tipi di pannelli, anche di grandi dimensioni, offrendo grande stabilità e resistenza, ed evitando al contempo di dover fissare i supporti alla copertura. Insomma, nessun foro e tempi di installazione ridotti fino al 70%: un vantaggio netto, che si traduce in una decisa diminuzione dei costi e nel grande successo dei nostri supporti.

In parallelo all’innovazione e allo sviluppo di nuovi prodotti, Sun Ballast ha sempre dedicato molta attenzione al processo di progettazione, proponendo anche in quest’ambito soluzioni efficaci e all’avanguardia, e mettendo a disposizione costante – e gratuita – un Ufficio Tecnico di oltre 15 professionisti a supporto di tutti i nostri clienti.

>> Vorresti rimanere aggiornato sulle ultime soluzioni progettuali? Clicca qui, è gratis

Cosa è cambiato per tecnici e progettisti?

Prima di vedere nel dettaglio come sono migliorati gli strumenti per disegnare un impianto fotovoltaico, è importante evidenziare gli elementi fondamentali di una buona progettazione.

Questi i 5 fattori determinanti:

posizionamento dei pannelli : orientamento rispetto ai punti cardinali e grado di inclinazione;

: orientamento rispetto ai punti cardinali e grado di inclinazione; dimensionamento : l’individuazione della potenza dei moduli necessaria al raggiungimento di determinati obiettivi produttivi;

: l’individuazione della potenza dei moduli necessaria al raggiungimento di determinati obiettivi produttivi; normative : D.M. 17/01/2018 “Norme Tecniche per le costruzioni”, circolare 21 Gennaio 2019, n.7 C.S.LL.PP. – Istruzioni per l’applicazione dell’“Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni” di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018, CNR-DT 207/2008 – Istruzioni per la valutazione delle azioni e degli effetti del vento sulle costruzioni, Eurocodice 1, UNI ENV 1991-2-4;

: D.M. 17/01/2018 “Norme Tecniche per le costruzioni”, circolare 21 Gennaio 2019, n.7 C.S.LL.PP. – Istruzioni per l’applicazione dell’“Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni” di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018, CNR-DT 207/2008 – Istruzioni per la valutazione delle azioni e degli effetti del vento sulle costruzioni, Eurocodice 1, UNI ENV 1991-2-4; tipologia di copertura : superficie su cui si sceglie di installare i pannelli fotovoltaici;

: superficie su cui si sceglie di installare i pannelli fotovoltaici; contesto in cui si trova l’edificio: ad esempio, edifici circostanti, alberature, montagne, colline, laghi e ostacoli nelle zone limitrofe.

A questi fattori fondamentali se ne aggiunge poi un altro, altrettanto decisivo: il cambiamento climatico. L’aumento costante di eventi atmosferici estremi, sia in quantità che in intensità, ha infatti portato tecnici e progettisti a sviluppare una maggiore sensibilità rispetto al tema della resistenza al vento, un elemento sempre più rilevante in fase di progettazione.

Da questi elementi è scaturita dunque una sempre maggiore necessità di ottenere un output preciso che riesca a rendere la realizzazione dell’impianto sempre più accurata e precisa. L’obiettivo? Minimizzare i rischi e ottimizzare la produttività, garantendo costantemente sicurezza ed efficienza.

Software di disegno: un supporto oggi essenziale

Se fino ad alcuni anni fa il disegno tecnico di un impianto fotovoltaico poteva permettersi di tralasciare dettagli importanti, oggi la precisione è un fattore decisivo, e grazie ai moderni programmi di progettazione è possibile realizzare un impianto basandosi su calcoli sempre più accurati.

Allo scopo di rendere la progettazione sempre più affidabile ed efficace, Sun Ballast si affida da tempo all’innovativo software InSun, su cui detiene l’esclusiva dei supporti per pannelli fotovoltaici su tetto piano.

InSun – Progetti 3D in pochi passaggi

Grazie a InSun, progettare diventa sempre più veloce. Incrociando informazioni acquisite da Google Maps e da altre importanti piattaforme di analisi meteo, InSun fornisce ai suoi utenti molte indicazioni fondamentali in fase di progettazione, come ad esempio:

dati di produzione dell’impianto, in base alle condizioni meteo tipiche del luogo in cui l’impianto stesso verrà installato;

dell’impianto, in base alle condizioni meteo tipiche del luogo in cui l’impianto stesso verrà installato; disegni tecnici delle strutture di montaggio;

delle strutture di montaggio; posizionamento dei moduli;

dei moduli; lista dei materiali utilizzati.

Oltre all’analisi di produzione energetica complessiva, con InSun è anche possibile effettuare un’analisi dei singoli moduli fotovoltaici, prendendo in considerazione tutte le possibili ombre dovute a oggetti presenti sulla copertura o limitrofi, variabili durante il corso della giornata, e calcolare con precisione l’effettivo calo produttivo.

Grazie all’integrazione con il software di InSun, oggi Sun Ballast riesce a garantire standard insuperati in quanto a facilità e velocità di progettazione, garantendo al tempo stesso una precisione di calcolo assoluta e la previsione matematica di dati fondamentali come la capacità produttiva dell’impianto e il miglior posizionamento.

Innovazione costante, esperienza solida e ricerca continua fanno la differenza, e permettono a Sun Ballast di offrire costantemente i migliori prodotti e il massimo supporto a tutti i professionisti del settore.

Per ulteriori informazioni

sunballast.it

Consigliamo