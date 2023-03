Noleggio arredi hotel. La soluzione facile e personalizzata per progettare spazi chiavi in mano

Nolohotel è la società che per prima in Italia si è dedicata al contract alberghiero attraverso la formula innovativa del noleggio operativo. Dal 2016 l’azienda ha realizzato numerosi interventi in varie regioni italiane con la fornitura di arredi e fino alle progettazioni più complesse di intere strutture.

La struttura di Nolohotel si compone da vari professionisti che operano con competenze diverse. L’ufficio tecnico e progettazione è costituito da due architetti e da due arredatori d’interni con esperienze nazionali e internazionali, per la parte finanziaria ed amministrativa vi è una struttura dedicata costituita da un consulente finanziario, da un commercialista e da un avvocato. Le relazioni con i clienti sono gestite da un pool di tre persone presieduto da un imprenditore che opera da 30 anni nel settore alberghiero.

La sede della società si trova a Brugnera in provincia di Pordenone, la scelta non è casuale, siamo nel cuore del distretto del mobile del nord-est. Nolohotel, infatti, ha instaurato rapporti e partnership con le migliori imprese di arredamento, complementi e illuminotecnica presenti sul mercato.

Il noleggio operativo di Nolohotel

Il noleggio operativo di Nolohotel è la rivoluzionaria e vantaggiosa formula attraverso la quale una struttura ricettiva o di ristorazione (hotel, residence, B&B, agriturismo, centri vacanze, camping, aparthotel, ristoranti) può ottenere l’utilizzo immediato di un bene senza doverlo acquistare. Prima dell’avvento di Nolohotel l’imprenditore alberghiero era costretto ad investimenti importanti a pronta cassa per rinnovare la propria struttura, ora, invece, è possibile sfruttare immediatamente le potenzialità dei nuovi arredi senza alcun anticipo o acconto.

Le nuove tendenze economiche non prevedono la proprietà dei beni ma il solo possesso. Si tratta di un metodo innovativo che permette agli albergatori di rinnovare gli arredi senza sopportarne i costi della proprietà, l’idea è quella di considerare l’arredo come un servizio che richiede periodiche sostituzioni.

Come funziona il noleggio operativo di Nolohotel

L’imprenditore turistico a fronte di un canone fisso concordato con Nolohotel alla stipula del contratto di noleggio, ottiene da subito la disponibilità del bene e al termine del periodo di noleggio (min. 2 anni – max 5 anni) l’imprenditore può:

riscattare i beni oggetto del noleggio con un importo simbolico prestabilito;

rendere i beni oggetto del noleggio ed eventualmente richiedere la fornitura di nuovi arredi;

tutto questo si ottiene a fronte della presentazione di una normale documentazione contabile che viene valutata da Nolohotel nell’arco di 5 giorni.

Vantaggi del noleggio di Nolohotel

I vantaggi che Nolohotel propone agli operatori del turismo rispetto all’acquisto tradizionale e al leasing sono evidenti e si riassumono nei seguenti punti:

non viene intaccata la liquidità aziendale che può essere quindi utilizzata per altre spese o investimenti;

una volta definito il canone fisso giornaliero per tutta la durata del contratto, è possibile ottenere una precisa programmazione finanziaria; l’operatore turistico è, inoltre, in grado di gestire al meglio i prezzi di vendita delle proprie camere;

a tutto questo si aggiungono i vantaggi fiscali con la deducibilità integrale ai fini IRAP e IRES.

Perché rivolgersi a Nolohotel

Rivolgersi a Nolohotel significa affidarsi a professionisti competenti con comprovata esperienza nel settore del contract alberghiero, il team di lavoro che viene creato per seguire ogni singolo cliente è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza dalla progettazione alla realizzazione finale. Con la soluzione “chiavi in mano” il cliente non dovrà preoccuparsi di tutte le attività e le incombenze tipiche di una ristrutturazione che saranno gestite interamente dallo staff di Nolohotel.

Cosa può noleggiare un imprenditore del turismo con Nolohotel?

La personalizzazione di un progetto e la soddisfazione del cliente esprimono concretamente la filosofia di lavoro di Nolohotel. Un cliente può scegliere l’arredamento a lui più congeniale:

camere (mobili, complementi, tendaggi, materassi, illuminotecnica, frigobar, casseforti, ecc.);

reception (banco ricevimento, divani, poltrone, illuminotecnica);

sala colazioni (tavoli, sedie, attrezzature, illuminotecnica);

sala ristorante – bar (arredi completi, illuminotecnica);

centri congressi (poltrone, tavoli, impianti audiovisivi e per videoconferenze);

outdoor (divani, poltroncine, tavoli, sedie, lettini, ombrelloni, gazebo);

cucine e attrezzature industriali (arredi, frigoriferi, forni);

uffici (arredo, attrezzature informatiche, illuminotecnica);

camera a tema: in questo caso stiamo parlando di un unicum. Nolohotel è attualmente l’unica struttura in grado di garantire il progetto e realizzazione chiavi in mano con ambientazioni particolari dedicate alle famiglie. Questo servizio è possibile grazie all’impiego di valenti artigiani e progettisti che hanno collaborato alla realizzazione dei più importanti parchi tematici in Italia.

Vantaggi per l’albergatore

Nolohotel segue il progetto del cliente con attenzioni quotidiane per tutta la durata del noleggio. Tutti i progetti sono supervisionati da Giorgio Ivan grande conoscitore del mondo dell’hotellerie in quanto da trent’anni proprietario di hotel. L’operatore turistico che si affida ad una società di grande esperienza che garantisce tanti vantaggi:

costo certo per tutta la durata del noleggio per una puntuale pianificazione finanziaria;

l’investimento concordato non è soggetto alle normali oscillazioni di tasso che possono invece verificarsi nei finanziamenti tradizionali;

risparmio di capitale proprio;

la riqualificazione degli arredi proposti da Nolohotel consente all’imprenditore turistico di aumentare la redditività delle camere;

la clientela godendo del comfort e del design dei nuovi ambienti realizzati da Nolohotel sarà più propensa al passaparola e alle recensioni positive sulle OTA (Online TRavel Agency) e sui social network;

la bontà degli arredi Nolohotel indurrà la clientela ad aumentare la durata media del loro soggiorno;

la bellezza delle nuove realizzazioni di Nolohotel permette di dare vita a foto accattivanti che promosse nel web e nelle OTA potranno attirare l’attenzione di un notevole numero di nuovi clienti.

Referenze

International Beach Hotel – progettazione e realizzazione di nuove camere, progettazione e realizzazione reception, zona lounge, bar, sala colazioni e area wellness.

Elite Hotel – progettazione di tutto il concept di arredamento, progettazione e realizzazione di tutte le camere realizzazione della reception, zona bar, area wellness, sala colazioni e cucina.

Gardenia Hotel – progettazione e realizzazione reception e bar, progettazione e realizzazione di nuove camere, progettazione e realizzazione nuova area buffet e sala colazione.

Barisetti Sport Hotel – progettazione e realizzazione di nuove camere.

Roy Hotel – progettazione e realizzazione di nuove camere.

Nolohotel è un partner affidabile per gli operatori turistici. L’esperienza dei soci di Nolohotel è trentennale e specifica nei settori hotellerie, finanza e design, tutti i progetti vengono seguiti con professionalità dal preventivo iniziale a conclusione lavori.

