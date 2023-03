Geomalte minerali. Dieci anni di ripristini monolitici durevoli con la linea Geolite

Dagli anni ’80, il ripristino stratificato prevede l’applicazione di diversi materiali a protezione dei ferri d’armatura e continua ad essere il punto debole dell’intervento sulla struttura in calcestruzzo. La stratigrafia dovrebbe compensare le carenze prestazionali dei singoli prodotti (tecniche e chimiche), ma nella realtà risulta limitante a causa delle diverse condizioni di cantiere che ne possono pregiudicare l’efficacia.

Geolite invece passiva, ripristina, rasa e protegge in un’unica soluzione il calcestruzzo ammalorato, superando i limiti del ripristino stratificato. Con la linea Geolite, ad elevata e naturale stabilità dimensionale, si ottiene maggiore resistenza agli agenti chimici e migliori proprietà meccaniche in condizioni estreme e si garantisce un’elevata protezione dei ferri d’armatura per inglobamento.

Tecnologia innovativa, sicura ed eco-compatibile

La gamma Geolite è rivoluzionaria anche nell’attenzione nei confronti dell’ambiente e della salute dell’uomo. I test eseguiti dai ricercatori del Kerakoll GreenLab misurano bassissime emissioni di composti organici volatili (VOC) sin dal momento della preparazione in cantiere che nelle ore e nei giorni successivi all’esecuzione dei lavori di ripristino, come confermato dai certificati EC 1 Plus emessi dal GEV. Geolite si posiziona quindi ai gradini più alti oltre che nella salvaguardia della salute degli operatori anche in termini di prestazioni ambientali di prodotto, come misurato con lo studio EPD – Environmental Product Declaration.

Per ogni soluzione, un prodotto specifico

Dopo 10 anni di innovazione ed evoluzione, Geolite è oggi una gamma completa composta da 11 prodotti per il ripristino del calcestruzzo che si dividono in: geomalte tixotropiche tra cui anche l’ultima novità, geomalta-rasante Geolite Silt, geomalte fluide e prodotti complementari, come geopittura deco­rativa, gel strutturale e preparatore di fondo.

Le novità della linea Geolite

Le innovazioni principali della linea Geolite sono:

quattro marcature : Geolite è l’unica gamma al mondo ad aver ottenuto una quadrupla marcatura CE per i prodotti tixotropici Geolite, Geolite 10 e 40 rendendo le nostre geomalte sicure e naturalmente stabili. Geolite ha superato infatti tutti i requisiti previsti dalla EN 1504-7 (passivazione dei ferri d’armatura), dalla EN 1504-3 (ripristino strutturale), dalla EN 1504-2 (protezione, nella versione tixotropica) e dalla EN 1504-6 (ancoraggi);

: Geolite è l’unica gamma al mondo ad aver ottenuto una quadrupla marcatura CE per i prodotti tixotropici Geolite, Geolite 10 e 40 rendendo le nostre geomalte sicure e naturalmente stabili. Geolite ha superato infatti tutti i requisiti previsti dalla EN 1504-7 (passivazione dei ferri d’armatura), dalla EN 1504-3 (ripristino strutturale), dalla EN 1504-2 (protezione, nella versione tixotropica) e dalla EN 1504-6 (ancoraggi); temperatura di applicazione sottozero : rispondendo ad un’esigenza di mercato, alcuni prodotti della gamma sono stati testati per avere una temperatura di applicazione a -10° C: Geolite 10, Geolite Magma 20 e Geolite Asfalto. Risultato raggiunto grazie all’elevata reattività del geolegante;

: rispondendo ad un’esigenza di mercato, alcuni prodotti della gamma sono stati testati per avere una temperatura di applicazione a -10° C: Geolite 10, Geolite Magma 20 e Geolite Asfalto. Risultato raggiunto grazie all’elevata reattività del geolegante; sigillatura dei sacchi : per Geolite 10 e Geolite 40, due dei prodotti più usati dai professionisti, è stata apportata la sigillatura ai sacchi. Ciò consente una maggiore pulizia e ordine dei luoghi di stoccaggio e di rivendita;

: per Geolite 10 e Geolite 40, due dei prodotti più usati dai professionisti, è stata apportata la sigillatura ai sacchi. Ciò consente una maggiore pulizia e ordine dei luoghi di stoccaggio e di rivendita; formati pratici e maneggevoli : verrà presto inserito sul mercato un nuovo formato da 15 kg per Geolite 10 e Geolite 40, che affiancheranno il classico da 25 kg, con l’aggiunta di una pratica maniglia e una conseguente riduzione degli sprechi e una maggiore trasportabilità e ottimizzazione del prodotto anche per piccoli interventi;

: verrà presto inserito sul mercato un nuovo formato da 15 kg per Geolite 10 e Geolite 40, che affiancheranno il classico da 25 kg, con l’aggiunta di una pratica maniglia e una conseguente riduzione degli sprechi e una maggiore trasportabilità e ottimizzazione del prodotto anche per piccoli interventi; accessibilità delle informazioni tecniche: i nuovi imballaggi presentano un Qr Code che permette di accedere rapidamente alla scheda tecnica del prodotto, in tutte le lingue disponibili.

Immagine di copertina: ©Kerakoll