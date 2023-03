Proposte Superbonus commercialisti: compensazione banche F24 e proroga al 28 aprile per comunicare le opzioni

Per i commercialisti la via degli F24 rappresenta una soluzione per lo sblocco dei crediti incagliati. Il CNDCEC condivide le proposte di ANCE e ABI che prevedono la possibilità di estendere, in tempi estremamente rapidi, il perimetro della compensazione delle banche anche agli F24 che raccolgono per conto dei loro clienti, con una percentuale sostenibile e ragionevole.

La proposta, insieme ad altre di seguito riportate, è stata presentata durante l’audizione presso la commissione Finanze della Camera sul decreto-legge n.11 del 16 febbraio 2023 che ha sancito lo stop della cessione credito e sconto in fattura.

Proposta proroga al 28 aprile per la comunicazione delle opzioni

Oltre alla proposta di estensione del perimetro della compensazione delle banche anche agli F24, che raccolgono per conto dei loro clienti, è stata anche chiesta una proroga al 28 aprile 2023 per la presentazione delle comunicazioni, per agevolare contribuenti e banche.

Difatti, ricordiamo che del termine per la presentazione delle comunicazioni per l’opzione della cessione del credito e lo sconto in fattura relativamente alle spese sostenute nel 2022 è fissato al 31 marzo 2023.

Serve una norma di interpretazione autentica

I commercialisti chiedono inoltre una norma di interpretazione autentica che elimini di dubbi circa alcuni aspetti, quali:

la facoltà e non l’obbligo di liquidazione di stati avanzamento lavoro per gli interventi diversi dai Superbonus;

per gli interventi diversi dai Superbonus; la facoltà e non l’obbligo di inclusione nelle asseverazioni tecniche dell’attestazione di congruità delle spese relative all’apposizione del visto di conformità;

delle spese relative all’apposizione del visto di conformità; la possibilità di accedere alla remissione in bonis nel caso di presentazione dell’allegato B, ai fini del sisma bonus e del super sisma bonus, successivamente al deposito del titolo edilizio o dell’inizio lavori;

nel caso di presentazione dell’allegato B, ai fini del sisma bonus e del super sisma bonus, successivamente al deposito del titolo edilizio o dell’inizio lavori; il perimetro temporale e oggettivo del requisito SOA per l’affidamento dei lavori in ambito Superbonus”.

Foto:iStock.com/AndreyPopov