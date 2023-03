Progettazione sismica nodi post-installati: i webinar di Hilti dedicati al PROFIS Engineering Suite

I nuovi moduli del software PROFIS Engineering Suite di Hilti per la progettazione sismica di nodi post-installati sono la soluzione che gli ingegneri strutturisti aspettavano.

Negli ultimi anni, le connessioni con barre di armatura post-installate con resina ad iniezione sono diventate una soluzione consolidata e di impiego quotidiano negli interventi di miglioramento o adeguamento sismico, cambio di destinazione d’uso, ristrutturazioni e, più in generale, nel rinforzo strutturale. L’ affermazione della post-installazione nella pratica edilizia riguarda non solo l’esistente, ma anche le nuove costruzioni.

Fino a poco tempo fa, la progettazione delle connessioni calcestruzzo-calcestruzzo era possibile solo con una sovrapposizione delle barre di armatura post-installate a quelle esistenti, che dunque limitava di molto il campo di applicazione. Dopo diversi anni di ricerca e sperimentazione, è stato recentemente aggiornato l’EOTA TR 069 “Design method for anchorages of postinstalled reinforcing bars (rebars) with improved bond-splitting behaviour as compared to EN 1992-1- 1”, che rende ora possibile la progettazione sismica anche per nodi rigidi post-installati.

Quando si parla di strutture in cemento armato, l’innovazione è la chiave di volta per garantire livelli di sicurezza sismica sempre più elevati, a favore della fruibilità futura di edifici e infrastrutture civili. Per questo, Hilti offre ai progettisti una gamma completa, associando alle soluzioni uno strumento di calcolo unico e semplice, in grado di ottimizzare i costi e ridurre i tempi di gestione. Hilti dispone, infatti, di una linea completa di ancoranti post installati per applicazioni con armature sovrapposte (estensioni), senza armature sovrapposte (nodi a T) e con ringrosso sezionale (overlay), recentemente ampliata con RE-500 V4, il primo ancorante chimico approvato ETA sismico secondo EAD-332402 che si può progettare e installare in conformità al più recente quadro normativo, incluso EOTA TR069.

L’attenzione di Hilti per le soluzioni va in parallelo anche con i software, come il software di progettazione strutturale PROFIS Engineering Suite per i sistemi di fissaggio, arricchito da due nuovi moduli di calcolo per le connessioni calcestruzzo-calcestruzzo e riprogettato per essere ancora più user-friendly.

PROFIS Engineering Suite, alleato per la progettazione user-friendly ed efficace

La progettazione delle connessioni calcestruzzo-calcestruzzo è particolarmente sfidante nel caso in cui occorra aggiungere un elemento nuovo a uno esistente, a maggior ragione se in condizioni sismiche. Il nuovo elemento deve, infatti, trasmettere anche un momento flettente, come nel caso tipico dell’aggiunta di un pilastro su una fondazione esistente o di una di trave su una parete esistente. Per supportare i progettisti, Hilti offre dunque un sistema di progettazione che si trasforma in un All-In-One Software, in grado di rendere semplice non solo la post-installazione di piastre su calcestruzzo e muratura, ma anche il dimensionamento, calcolo e la documentazione per collegamenti di elementi in calcestruzzo.

Con il nuovo modulo “Armatura post-installata” è possibile progettare sia le estensioni di elementi strutturali con sovrapposizione di ferri post-installati all’armatura esistente, sia i nodi rigidi senza sovrapposizione delle armature. Il modulo “Sovrapposizione Calcestruzzo” è studiato per dimensionare il rinforzo degli elementi tramite il ringrosso della sezione con l’utilizzo di connettori a taglio per il calcestruzzo.

La sopraelevazione di un piano con l’estensione dei pilastri o delle pareti, l’inserimento di un pilastro aggiuntivo su una platea di fondazione o di una trave su una parete esistente, il rinforzo di un impalcato di un ponte e tantissime altre applicazioni possono dunque essere gestite con un semplice “click” tramite i nuovi moduli “Armatura post-installata” e “Sovrapposizione Calcestruzzo”, incluse gratuitamente nella licenza di PROFIS Engineering di Hilti.

Tra le numerose opzioni, PROFIS Engineering permette ora di:

eseguire una progettazione statica, sismica e antincendio;

definire la vita utile dell’applicazione (50 o 100 anni);

customizzare la geometria degli elementi e la posizione delle armature;

inserire i carichi direttamente in 3D, avendo a disposizione anche la visuale 2D per valutazioni più di dettaglio;

definire automaticamente la configurazione ottimale delle barre post-installate e la relativa profondità di posa.

Tramite il software è possibile accedere facilmente anche a una piattaforma E-learning che racchiude corsi che possono essere seguiti in modalità self-paced, articolati in moduli dedicati e comprensivi di materiali di studio.

I 3 Webinar di Hilti dedicati al PROFIS Engineering Suite

Quest’anno Hilti ha deciso di dedicare una serie di tre Webinar con partecipazione gratuita al fine di supportare tutti i suoi Partner nell’approfondire la progettazione di connessioni post-installate calcestruzzo-calcestruzzo con il nuovo modulo di PROFIS Engineering Suite. I Webinar, a cui è già possibile effettuare la registrazione nella piattaforma per ingegneri ASK Hilti, si focalizzeranno su tre applicazioni principali:

Tutti i Webinar danno accesso a certificati Hilti, erogati dopo aver superato il test, e saranno poi inseriti anche sulla sezione on-demand ASK HILTI.

ASK HILTI, una community online per la consulenza e la formazione professionale

ASK HILTI è la piattaforma digitale di riferimento per tecnici e ingegneri, per informarsi sulle soluzioni Hilti e per essere sempre a passo con le ultime novità del settore, grazie a una libreria di articoli tecnici, referenze di cantiere e corsi di formazione.

Un ecosistema circolare di conoscenza, informazioni e consulenza, dunque, studiato per diffondere il know-how dei professionisti Hilti e garantire ai Clienti contenuti sempre aggiornati, sia sulle evoluzioni normative, sia sulle innovazioni di prodotto e software di ultima generazione.

