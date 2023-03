Le vasche freestanding di Hafro uniscono design, benessere e funzionalità

Selezionare l’arredamento più adatto alla nostra idea di stile non è mai semplice, soprattutto quando si parla di arredo bagno e in particolare di vasche.

Grazie alla rinomata azienda veneziana Gruppo Geromin, leader internazionale nel settore arredo bagno e wellness, arredare la tua stanza da bagno partendo dall’iconica vasca freestanding ti permetterà di creare un bagno unico nel suo genere, un vero e proprio luogo dedicato alla cura del corpo e al relax assoluto.

Cos’è una vasca freestanding?

Ma cosa intendiamo quando si parla di vasca freestanding? La vasca freestanding è un oggetto che rimanda a tempi lontani, al classico rito purificatore di epoche in cui l’acqua era un lusso per pochissimi eletti. Letteralmente significa “autoportante”, quindi si tratta di una vasca con tutti e quattro i lati liberi: si chiama infatti anche vasca a libera installazione. Oggi la vasca a freestanding è disponibile nel mercato in una chiave più innovativa ed è diventata un prodotto accessibile a tutti. Proprio per questo il suo grande fascino è tornato in auge: la vasca diventa elemento scenografico per eccellenza nella stanza da bagno ma anche nella camera da letto.

Scegliere la vasca freestanding in base alla forma e al materiale

Hafro, il marchio di Gruppo Geromin che realizza vasche da bagno e sistemi doccia, parte dall’acqua come elemento essenziale per dedicarsi alla cura del corpo e della mente. Design accattivanti e materiali di qualità sono i principali punti di forza: le vasche firmate Hafro sono in Solid Surface e presentano forme differenti, in grado di soddisfare qualsiasi stile e gusto personale.

Mineraltek, Tecnotek e Solidtek sono i materiali innovativi che danno vita a cinque collezioni di vasche freestanding, caratterizzate da sorprendenti peculiarità quali la facilità nella pulizia, l’estrema igiene, la durevolezza e l’immutabilità cromatica nel tempo. Tonde, rettangolari oppure ovali, bianche oppure bicolor, le vasche freestanding di Gruppo Geromin diventano protagoniste indiscusse delle stanze da bagno in ambiente domestico ma anche nel mondo del contract.

Non ci sono dubbi: grazie ai preziosi consigli di Gruppo Geromin riuscirai finalmente a schiarirti le idee e scegliere il modello di vasca freestanding perfetto per te!

Dove collocare la vasca freestanding zona bagno – zona notte – zona giorno?

Le vasche da bagno freestanding sono tra i complementi per l’arredo bagno più in voga negli ultimi anni: ad averle rese una vera e propria tendenza sono due fattori principali, il design ricercato e le forme sinuose, che rendono questi prodotti elementi d’arredo con una presenza pressoché scultorea. Mentre le vasche ad incasso devono essere posizionate ad angolo, a parete o a nicchia, le vasche a libera installazione offrono la massima libertà di installazione nella planimetria del locale, tanto da poter essere sistemate in qualsiasi punto della stanza, anche al centro. Al giorno d’oggi le vasche freestanding sono tra le soluzioni più gettonate in ambito di interior design, in quanto conferiscono eleganza alla stanza da bagno, donandole un forte impatto estetico.

Ma in quale ambiente può essere inserita questa tipologia di vasca? Non necessariamente le vasche freestanding devono essere collocate tra le mura di un bagno: grazie alla facilità di installazione e alle forme armoniose è possibile prevedere il loro posizionamento anche in ambienti meno usuali, come nella zona living, accanto ad un camino, o nella camera da letto. C’è chi, addirittura, a loro riserva una stanza dedicata, per creare un esclusivo e privatissimo effetto spa.

La vasca freestanding: come trasformare la camera da letto in una suite stellata

Il bagno in camera è quella soluzione molto di tendenza che si rifà alle suite d’albergo, dove, per questioni di spazi, la vasca viene installata direttamente all’interno della camera da letto. Ebbene sì, il cosiddetto bagno en suite è oggi una tra le richieste che gli architetti ricevono con più frequenza: un lusso che ha affascinato anche i proprietari di residenze private. L’elegante fusione tra la zona dedicata al bagno a quella della camera offre tantissime possibilità di progettazione per ottenere una stanza che rispecchi le lussuose suite d’hotel, senza rinunciare alla funzionalità.

La chiave per realizzare una suite che sia all’altezza di tale progetto è prima di ogni cosa il design: per Gruppo Geromin l’essenzialità è raffinatezza e le vasche freestanding che propone ne sono la prova.

Ma come trasformare una semplice stanza da letto in una vera e propria suite? Puoi stare tranquillo, l’operazione è meno complicata del previsto. Chiaramente, per poter posizionare una vasca al centro della stanza sono necessarie adeguate progettazioni: è indispensabile stabilire un’esatta posizione di installazione dedicando del tempo alla fase preparatoria, prendendo in considerazione tutti i dettagli. Ovviamente se si intende mettere una vasca a centro stanza dovrà essere creato uno scarico apposito, installando poi sifone e tubature, terminando poi con l’allaccio dello scarico.

Ecco che installando una vasca bianco candido dalla geometria pura al centro della stanza, di fronte al letto, lo stile della tua camera assumerà nuove potenzialità. Ma per quale vasca optare per la tua suite? Di seguito un’attenta analisi di stile ti accompagnerà nella scelta più azzeccata.

Avigo, vasca freestanding in Mineraltek bianco lucido oppure opaco: stile intramontabile di classe ed eleganza

Sempre più il bagno oggi è visto come il luogo sacro per il benessere personale, nel quale la vasca da bagno freestanding diventa il fulcro attorno al quale prende forma lo stile di tutta la stanza. Ne è un esempio concreto la nuova vasca Avigo di Gruppo Geromin, in Mineraltek lucido: il tradizionale design ovale in questo caso è impreziosito da un delicato bordo che tende verso l’esterno, conferendo alla struttura stessa e all’ambiente circostante una raffinatezza stile retrò. Il Mineraltek – aggregato di minerali naturali – permette di creare elementi resistenti e dalla straordinaria resa estetica: Gruppo Geromin lo ha infatti selezionato per la produzione di vasche e dei top per le composizioni arredo bagno, per creare ambienti dallo stile ricercato e coordinato.

Grazie ad Avigo la stanza da bagno assume un ruolo più nobile: l’elegante finitura lucida trasmette brillantezza a tutto l’ambiente e la vasca diventa un vero e proprio oggetto d’arredo. Se sei invece amante del colore, Avigo è la vasca che stilisticamente fa per te, non temere. Disponibile nella misura standard 170×75, Hafro propone per Avigo 11 diverse colorazioni opache per la superficie esterna, abbinabili all’arredo bagno Geromin.

Vasca freestanding tonda FIO: la naturalezza della forma circolare

Recenti studi hanno dimostrato che basta un bagno caldo per liberare la mente dai cattivi pensieri e rilassare il corpo dalle tensioni quotidiane. Ma non serve andare alle terme per godere di questi benefici: con lo stile autentico e inconfondibile della vasca freestanding Fio di Hafro è possibile creare una zona relax anche a casa, in grado di accomunare estetica e relax allo stesso tempo.

Realizzata anch’essa in Mineraltek, Fio garantisce assoluto benessere al semplice contatto con la pelle, trasmettendo un accogliente senso di comfort, in cui è piacevole abbandonarsi. La naturalezza della sua forma rotonda (Ø 125), leggermente smussata di lato, la distingue dal resto della produzione di vasche di Gruppo Geromin, ma il tocco di stile che fa spiccare la peculiarità di questa particolare vasca freestanding è la possibilità di personalizzazione bicolor, che ne permette l’abbinamento con l’arredo bagno.

Fio può essere installata a centro stanza per arricchire l’ambiente bagno, ma può anche diventarne l’elemento principale: il suo design circolare racchiude il corpo e la mente in un intimo e avvolgente abbraccio, creando un dinamismo tutto particolare all’interno del locale in cui viene installata. Vasca tonda colorata: il connubio perfetto per creare una stanza eccezionalmente inusuale firmata Gruppo Geromin.

Vasca freestanding bicolore Move: armonie e contrasti di tendenza

Move è la vasca freestanding di Hafro che punta su contrasti cromatici di tendenza. La caratteristica forma ovale di Move, vasca in Tecnotek dal design pulito e allo stesso tempo avvolgente, è disponibile in due misure, 155×63 e 170×70: questo fa sì che Move si possa adattare a qualsiasi tipo di spazio, anche agli ambienti molto piccoli.

Inizialmente proposta solamente nella classica versione bianca, per uno stile puramente nordico, oggi Gruppo Geromin ha ben pensato di accontentare anche tutti coloro che amano osare: la versione bicolore di Move crea un modernissimo effetto attrazione.

Move è una vasca realizzata in Tecnotek, un materiale versatile e omogeneo, facilmente ripristinabile e di facile pulizia, un plus non indifferente che ti permetterà di tenere in ordine e sempre lucente il tuo bagno in poche mosse. La sua forma essenziale incontra ogni gusto e ogni stile di arredamento: la semplicità avvolgente di Move trasforma la vasca nel punto centrale dell’intera sala dove celebrare il tuo momento di relax.

Calle, la vasca freestanding con rubinetteria incorporata

La rivoluzione delle vasche freestanding si chiama Calle: si tratta di una soluzione studiata dal Reparto di Ricerca & Sviluppo di Gruppo Geromin ed è una vera e propria innovazione. Calle è una vasca in Tecnotek progettata per unire appositamente il design alla comodità: grazie al praticissimo vano tecnico che si appoggia alla struttura della vasca, non avrai bisogno di acquistare alcuna rubinetteria a piantana, poiché la stessa verrà installata a bordo vasca. Il comfort si raddoppia se poi pensi che shampoo, balsamo, maschere e scrub potrai appoggiarli direttamente sulla vasca senza doverli posare sul pavimento, come accade nel caso di una classica vasca freestanding!

Calle è disponibile in versione ovale nella misura di 155×73 per ambienti bagno piccoli, mentre con dimensioni più generose, 170×80, anche in forma rettangolare, per adattarsi a spazi più ampi. Oltre alla versione bianca, Calle viene proposta in versione double-colour, con la possibilità di scegliere tra 11 nuance di assoluta tendenza. In questa immagine (Foto 7), il carattere deciso di Calle si coordina al total black del lavabo in appoggio della composizione Eclipse, creando un effetto di contrasto moderno e accattivante.

Immergersi in questa innovativa vasca freestanding, disponibile anche in versione idromassaggio, è la soluzione che stai cercando se vuoi conferire al tuo ambiente un carattere deciso, innovativo e seducente.

L’installazione delle vasche freestanding Hafro: i vantaggi

Freestanding è proprio sinonimo di libera installazione, in tutti i sensi del termine. Oltre alla classica installazione della vasca all’interno del bagno, infatti, vasche di questo tipo possono essere ospitate in spazi meno canonici, compatibilmente con le tubature e gli scarichi.

Le vasche freestanding di Hafro sono molto pratiche, semplici da installare e facilissime da mantenere pulite: proprio perché lo scarico è sotto la vasca, possono essere sistemate in qualsiasi punto della stanza, garantendo grandi vantaggi a livello di pulizia e manutenzione. Ma il vantaggio maggiore se si acquista una vasca a libera installazione è lo charme del lusso: una vasca freestanding posta al centro di una stanza attira sicuramente su di sé tutta l’attenzione di chi entra, è una vera e propria scultura, un complemento iconico dal fascino romantico.

Conclusioni: perché acquistare una vasca freestanding

La casa moderna lascia sempre più spazio a componenti e accessori di alta qualità e dal grande impatto estetico. Ecco perché, per non rinunciare a queste due fondamentali caratteristiche, non puoi fare a meno di acquistare una vasca freestanding di Hafro se vuoi rendere la tua casa un luogo esclusivo. A tutto questo aggiungici la qualità dei prodotti Made in Italy, l’attenzione e la cura impiegate nei processi produttivi, assieme all’efficienza della rete distributiva e dei centri di assistenza presenti in tutto il territorio italiano. Gruppo Geromin è in grado di garantire la soluzione che più si adatta alle attuali esigenze di mercato e di tendenza!

Per ulteriori informazioni

gruppogeromin.com