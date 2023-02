Idrogeno: in arrivo la regola tecnica antincendio

È in arrivo la Regola Tecnica Verticale – RTV – antincendio idrogeno per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio di impianti di produzione di idrogeno mediante elettrolisi e relativi sistemi di stoccaggio.

È stata diffusa una bozza del Decreto del Ministero dell’Interno recante “regola tecnica di prevenzione incendi per l’individuazione delle metodologie per l’analisi del rischio e delle misure di sicurezza antincendio da adottare per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio di impianti di produzione di idrogeno mediante elettrolisi e relativi sistemi di stoccaggio”, che rimarrà a disposizione della Commissione Ue e degli Stati membri dell’Unione, per eventuali osservazioni, fino a metà maggio 2023.

Vediamo nel dettaglio cosa prevede il provvedimento normativo, firmato dal Ministro Matteo Piantedosi, che si compone di sette articoli e un allegato.

Cosa contiene il Decreto RTV antincendio idrogeno

Come anticipato, lo schema di decreto si compone di sette articoli e un allegato.

Art. 1 – scopo e il campo di applicazione

Art. 2 – obiettivi

Art. 3 – disposizioni tecniche

Art. 4 – modalità di applicazione

Art. 5 – requisiti costruttivi

Art. 6 – impiego dei prodotti per uso antincendio

Art. 7 – disposizioni finali

Allegato I

La Regola Tecnica Verticale – RTV – antincendio idrogeno stabilisce che, ai fini della prevenzione incendio, gli impianti di produzione di idrogeno devono essere realizzati e gestititi in modo da:

minimizzare le cause di rilascio accidentale di gas, nonché di incendio e di esplosione;

limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;

limitare, in caso di evento accidentale, danni ad edifici o a locali contigui all’impianto;

garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

All’interno dell’allegato vengono poi fornite indicazioni su: disposizioni generali, modalità costruttive, misure di protezione attiva, distanze di sicurezza e norme di esercizio.

RTV antincendio idrogeno e gli obiettivi PNRR

Tra le finalità che sono alla base del decreto, vi è il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi del PNRR, ovvero il conseguimento della “milestone M2C2-20”, che stabilisce l’entrata in vigore delle misure legislative necessarie che prevedono:

disposizioni di sicurezza relative alla produzione, al trasporto e allo stoccaggio di idrogeno;

relative alla produzione, al trasporto e allo stoccaggio di idrogeno; procedure semplificate per costruire piccole strutture per la produzione di idrogeno verde;

piccole strutture per la produzione di idrogeno verde; misure riguardanti le condizioni di costruzione delle stazioni di rifornimento a base di idrogeno.

