Prezzari regionali edilizia aggiornati: gli elenchi per ciascuna regione

È possibile consultare online i prezzari regionali edilizia aggiornati al 2023.

ANCE raccoglie in unica pagina web i prezzari che rappresentano lo strumento di riferimento per la quantificazione preventiva, la progettazione e la realizzazione delle opere pubbliche.

Vediamo nel dettaglio, dove è possibile consultare l’elenco dei prezzari 2023 aggiornato.

Prezzari regionali edilizia aggiornati 2023

I prezzari regionali edilizia, aggiornati al 2023, sono consultabili sul sito ANCE. Tuttavia, è bene precisare che al momento non tutte le regioni dispongono dei nuovi tariffari. Quelle che hanno pubblicato gli aggiornamenti, all’anno in corso, sono: Abruzzo, Campania, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, e Provincia di Trento.

Per la regione Molise, ricordiamo che il Tar Molise, con le ordinanze cautelari n. 10 e 11 del 27 gennaio 2023, ha sospeso il “Prezziario delle Opere Edili della Regione Molise – Edizione 2022” ordinando il riesame alla Regione. Il ricorso è stato proposto dall’Associazione Collegio Costruttori Edili ANCEM – ANCE Molise.

A tal proposito, il presidente dell’Associazione, Corrado Di Niro ha dichiarato: “Si tratta di un risultato importante in quanto le imprese hanno il pieno diritto di vedersi rivalutati adeguatamente i prezzi rispetto alla realtà di mercato, per fronteggiare gli aumenti eccezionali che si sono verificati da oltre un anno; purtroppo il prezzario regionale non andava in questa direzione, al punto che nostro malgrado siamo stati costretti ad impugnarlo”.

L’ANCEM – ANCE Molise, con una nota destinata a tutte le stazioni appaltanti della regione, ha specificato che: per l’adozione degli stati d’avanzamento e per le pubblicazioni di nuovi bandi, è necessario applicare il decreto aiuti, nelle more dell’emanazione della sentenza di merito o dell’aggiornamento del prezzario da parte della Regione Molise, che la legge di bilancio prescrive entro il prossimo 31 marzo 2023.

Il decreto aiuti prevede la possibilità di un rialzo fino al 20% dei prezzi del prezzario regionale 2021.

Foto.iStock.com/vitranc