Come abbiamo visto, la Manovra 2023 ha portato novità anche per il regime forfettario per autonomi e partite Iva (Flat Tax o “tassa piatta”): dal 1° gennaio 2023, infatti, è entrato in vigore l’innalzamento della soglia di ricavi e compensi annuali da 65 a 85 mila euro (>> ne parliamo in questo articolo).

È noto che il regime forfettario sia una scelta vincente per chi si appresta ad iniziare la professione o l’attività autonoma. Ma come funziona esattamente?

L’ebook in pdf Guida al regime forfettario per professionisti tecnici va in aiuto di tutti i professionisti che hanno bisogno di avere un quadro chiaro delle regole del forfettario e di capirne l’effettiva convenienza.

L’ebook, scritto dalla nostra esperta in materia legislativa e fiscale Lisa De Simone, fornisce tutte le risposte in maniera chiara e semplice, illustrando le regole e i soggetti ammessi, oltre ai casi in cui non è possibile optare per questa opzione.

Vengono forniti inoltre dei calcoli di convenienza per aiutare a decidere se aderire o meno al forfettario e sono spiegati in modo semplice tutti gli aspetti relativi al regime IVA, agli obblighi e al meccanismo della Flat Tax.

Lisa De Simone

Esperta in materia legislativa, si occupa di disposizioni normative e di giurisprudenza di interesse per il cittadino. Collabora da anni con Maggioli Editore, curando alcune rubriche on line di informazione quotidiana con particolare attenzione alle sentenze della Corte di Cassazione in materia fiscale e condominiale. Leggi descrizione Lisa De Simone, 2023, Maggioli Editore 14.90 € 12.67 €

Guida regime forfettario, i contenuti dell’ebook

Vediamo tutti i contenuti dell’ebook in pdf Guida al regime forfettario per professionisti tecnici:

1. Le regole di base

1.1. Soggetti ammessi

1.2. Fatturato e spese

1.3. Imposte

1.4. Il tetto di spesa per i collaboratori

2. Casi di incompatibilità

2.1. Incompatibilità in caso di altri redditi

2.2. Attività professionale per il precedente datore di lavoro

2.3. No al regime in caso di partecipazione a società

3. Ricavi e attività

3.1. Codice ATECO e redditività

3.2. Regime di cassa anche per le imprese

3.3. Subentro in un’attività in essere

3.4. Lo svolgimento di più attività

3.5. I diritti d’autore

4. La flat tax al 5% per le nuove attività

4.1. Il concetto di nuova attività

4.2. Il praticantato obbligatorio non impedisce l’accesso alla flat tax ridotta

4.3. Durata dell’aliquota al 5%

5. Gli obblighi fiscali

5.1. La richiesta della partita IVA

5.2. Ammesse le operazioni sull’estero

5.3. Le fatture

5.4. La rivalsa contributiva

5.5. Regime previdenziale agevolato per artigiani e commercianti

5.6. Le spese anticipate per conto del cliente

5.7. La fatturazione elettronica

5.8. I pagamenti con le carte di credito

6. Il passaggio di regime

6.1. Fuoriuscita nell’anno successivo 6.2. La rettifica IVA nella prima dichiarazione

6.3. Fuoriuscita dal regime nello stesso anno d’imposta

6.4. La dichiarazione IVA precompilata

7. Il regime IVA

7.1. Contabilità e redditi

7.2. La detraibilità delle spese per i beni per uso promiscuo

7.3. Spese di rappresentanza, alberghiere e di somministrazione

7.4. Spese sostenute in nome e per conto del cliente

8. I calcoli sulla convenienza

8.1. Il ruolo delle spese

8.2. Le voci da considerare

9. Da regime ordinario a flat tax

9.1. Le regole per il versamento dell’IVA

9.2. La determinazione del reddito

Appendice normativa

Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1

