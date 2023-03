ARCA in Tour 2023, dialoghi sul legno: otto appuntamenti in tutta Italia

Diffondere la cultura del legno come materiale da costruzione e promuovere la conoscenza dell’edilizia in legno di qualità, è questo l’obiettivo di ARCA in Tour 2023, Dialoghi sul legno: un ciclo di otto eventi organizzati in tutta Italia dalla rivista di architettura THE PLAN in partnership con il marchio ARCA – ARchitettura Comfort Ambiente, il primo sistema di certificazione dedicato alle costruzioni in legno.

Questa certificazione di qualità delle costruzioni in legno nasce per promuovere e garantire le prestazioni degli edifici, delle sopraelevazioni e degli ampliamenti in legno in modo serio e trasparente, a tutela delle persone che vi abitano e vi lavorano.

ARCA in Tour 2023 nasce dall’idea di creare attività rivolte ai professionisti, alle pubbliche amministrazioni e alle imprese, con l’obiettivo di favorire il consolidamento delle relazioni tra soggetti esperti nel settore del legno, e promuovere e divulgare la conoscenza della materia. Gli incontri vedranno infatti la partecipazione di figure autorevoli dei settori architettura, design e real estate. Tra le aziende partner di ARCA in Tour 2023 figurano Amonn, Caparol, EXRG, Fanti Legnami, Metallurgica Ledrense, Riwega, Rockwool, Rothoblaas, Steico e Xlam Dolomiti.

Questi eventi si inseriscono nel contesto di una più ampia offerta formativa organizzata all’interno della piattaforma nazionale per la qualità e la sostenibilità sull’edilizia in legno creata insieme a Federlegno e CasaClima.

ARCA in Tour 2023: calendario del primo semestre

Riflessioni su Milano-Cortina 2026: i vantaggi del costruire in legno per programmi sostenibili e investimenti lungimiranti

28 marzo 2023, Torino

Evento in presenza presso Combo, Corso Regina Margherita 128

Speaker:

> Stefano Pujatti, fondatore ELASTICOSPA

>Armando Baietto, co-fondatore, Baietto Battiato Bianco

Evento in presenza presso Spazio Chiossetto, Via Chiossetto 20

Speaker:

> Pietro Guidobono Cavalchini, Chief Investment Officer, RealStep SICAF

> Stefano Corbella, Sustainability Officer, COIMA REM

Sostenibilità economica e utilità progettuale: il valore del legno nelle operazioni di riqualificazione

23 maggio, Bologna

Location e speaker in fase di definizione

Location e speaker in fase di definizione



Nel secondo semestre le città interessate dal tour saranno Verona, Padova, Roma e Napoli, con la tematica Le sfide della prefabbricazione: il ruolo del legno nel processo creativo e di industrializzazione.

Gli eventi sono in fase di accreditamento presso il CNAPPC e presso il CNI per il rilascio di 6 CFP per la formazione continua di Architetti e Ingegneri.

Immagine: © Benjamin Benschneider, courtesy MGA | Michael Green Architecture

