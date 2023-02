Nasce INBEE: la piattaforma per la digitalizzazione delle Linee Guida ponti e viadotti

Nel contesto della transizione digitale imposto per la Pubblica Amministrazione, una grande svolta è stata data grazie alle Linee Guida Ponti pubblicate dal MIMS con D.M. n.204 del 01/07/2022.

All’interno del percorso imposto per la gestione di ponti e viadotti, viene anche indicato che lo strumento migliore per svolgere questa attività sono modelli informativi: questo obbliga, quindi, ad adottare un sistema digitale di gestione dei dati.

Per questo nasce INBEE: la piattaforma open e free costruita attorno alle Linee Guida Ponti, per compilare direttamente in digitale le schede di Livello 0 e 1 e calcolare automaticamente la Classe di Attenzione.

INBEE è conforme alle Linee Guida ponti

La piattaforma INBEE è costruita attorno alle Linee Guida Ponti e ne rispecchia le specifiche imposte.

Multilivello – INBEE segue l’approccio multilivello richiesto dalla normativa. All’interno della piattaforma si trova la trasposizione digitale dei Livelli 0, 1 e 2 delle Linee Guida.

– INBEE segue l’approccio multilivello richiesto dalla normativa. All’interno della piattaforma si trova la trasposizione digitale dei Livelli 0, 1 e 2 delle Linee Guida. Multirischio – INBEE gestisce tutti e 4 i rischi richiesti (strutturale e fondazionale, sismico, frane, idraulico) e grazie ad un algoritmo basato sulle indicazioni delle Linee Guida, calcola le 4 CdA specifiche e la CdA complessiva partendo dai dati inseriti all’interno delle schede.

– INBEE gestisce tutti e 4 i rischi richiesti (strutturale e fondazionale, sismico, frane, idraulico) e grazie ad un algoritmo basato sulle indicazioni delle Linee Guida, calcola le 4 CdA specifiche e la CdA complessiva partendo dai dati inseriti all’interno delle schede. Risk-based – INBEE restituisce i risultati delle ispezioni non solo attraverso la Classe di Attenzione, ma consente una lettura verticale e orizzontale dei dati, fornendo indicazioni puntuali sui valori che hanno condizionato il risultato.

– INBEE restituisce i risultati delle ispezioni non solo attraverso la Classe di Attenzione, ma consente una lettura verticale e orizzontale dei dati, fornendo indicazioni puntuali sui valori che hanno condizionato il risultato. Multidisciplinare – INBEE consente agli ispettori di poter collaborare contemporaneamente ad una ispezione, dando la possibilità ad ogni professionista di inserire le informazioni riguardanti le sue competenze.

– INBEE consente agli ispettori di poter collaborare contemporaneamente ad una ispezione, dando la possibilità ad ogni professionista di inserire le informazioni riguardanti le sue competenze. Gestione circolare del patrimonio – INBEE agevola la gestione circolare richiesta dalle Linee Guida, fornendo indicazioni e alert sulle ispezioni periodiche e sulle manutenzioni da eseguire.

Una piattaforma per supportare ispettori ed enti gestori

La piattaforma INBEE, oltre a rispondere alle Linee Guida ministeriali, nasce con lo scopo di far dialogare i due attori principali di questo processo e di agevolarne il lavoro: gli ispettori, che devono svolgere attività ispettive, e gli Enti gestori, i quali hanno l’obbligo di adempiere alle Linee Guida.

INBEE è quindi un luogo virtuale unico dove scambiarsi dati ed informazioni e in cui collaborare in modo agevole per la gestione efficace del patrimonio infrastrutturale italiano.

INBEE per gli ispettori

La piattaforma INBEE è lo strumento per tutti gli ispettori che devono occuparsi del censimento e delle ispezioni Ponti. Grazie all’APP mobile è possibile compilare sul campo le schede, in modalità online e offline. L’APP è strutturata appositamente per agevolare la fase ispettiva, mettendo a disposizione dell’ispettore uno strumento con suggerimenti e percorsi veloci per compilare le schede seguendo il lavoro sul campo, oltre che la possibilità di caricare foto direttamente sull’elemento analizzato nel modello del ponte creato sulla piattaforma.

Le informazioni inserite da APP mobile si sincronizzano automaticamente sulla piattaforma, velocizzando e riducendo drasticamente le possibilità di errore durante la trascrizione dei dati.

Sulla piattaforma è poi possibile calcolare le Classi di Attenzioni e analizzare i dati inseriti grazie ad una reportistica chiara e visiva. È possibile, infine, esportare le schede, come richiesto dal Ministero, e una relazione completa e standardizzata, ma sempre personalizzabile da ciascun professionista.

INBEE per gli enti gestori

INBEE è il Bridge Management System che consente agli enti gestori di gestire il proprio patrimonio infrastrutturale sfruttando tutti i vantaggi della digitalizzazione: la piattaforma, infatti, consente di archiviare tutte le informazioni sulle opere di proprietà dell’ente gestore in un unico luogo virtuale, che costituisce la memoria storica, consultabile in qualsiasi momento.

Con INBEE l’ente gestore ha una visualizzazione complessiva dello stato di salute delle opere e grazie alla informatizzazione delle informazioni, può consultare facilmente tutti i dati e sono presenti tools a supporto del processo di pianificazione delle azioni di sorveglianza del patrimonio infrastrutturale.

Inoltre, con INBEE, le informazioni inserite possono essere esportate in formato compatibile con AINOP, così da poter essere caricate agevolmente sul portale.

Per ulteriori informazioni

inbee.it

