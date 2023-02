Klimahouse 2023, dall’8 all’11 marzo a Fiera Bolzano: il programma

La 18ª edizione di Kimahouse – manifestazione internazionale diventata ormai punto di riferimento per il risanamento e l’efficienza energetica in edilizia – si terrà dall’8 all’11 marzo 2023 a Fiera Bolzano.

I quattro giorni di fiera saranno una full immersion nelle ultime tendenze del costruire e dell’abitare sostenibile. Scoprire gli edifici del futuro, sintesi di innovazione e sostenibilità e studiati per ridurre l’impatto ambientale e i consumi energetici migliorando contemporaneamente il comfort abitativo, sarà al centro di Klimahouse 2023.

Durante la fiera progettisti e tecnici del mondo edilizia e architettura potranno trovare ispirazione e aggiornarsi con le ultime novità metodologiche e tecnologiche del settore, mentre anche i privati potranno comprendere come costruire bene significhi anche vivere meglio. Come di consueto Klimahouse sarà infatti vetrina d‘eccezione per i nuovi prodotti e sistemi del comparto: dai materiali per l’isolamento ai serramenti, dall’impiantistica per la climatizzazione e la qualità dell’aria fino alle soluzioni tecnologiche digitali per la gestione intelligente dell’edificio e alle migliori startup (all’interno del Klimahouse Future Hub).

Questi i quattro focus tematici trasversali che animeranno i padiglioni espositivi e i contenuti del Klimahouse Stage, un palco tra le corsie dedicato all’aggiornamento professionale, alla formazione e all’informazione: il legno, la sfida energetica, l’edilizia per tutti (social housing), l’innovazione in edilizia.

Il tema della sfida energetica verrà affrontato anche nell’ambito del Klimahouse Congress, appuntamento che si terrà il 10 e l’11 marzo al MEC Meeting & Event Center e che, grazie all’intervento dei massimi esperti del settore, spiegherà come è possibile puntare all’autosufficienza energetica grazie alle fonti rinnovabili.

Tra gli appuntamenti da non perdere ci sarà poi il Klimahouse Wood Summit, annuale incontro volto a esplorare le molteplici sfaccettature del legno e la sua crescente importanza per l’edilizia residenziale su larga scala. In questa occasione saranno premiati i vincitori del Wood Architecture Prize 2023, il primo riconoscimento a livello nazionale per l’architettura in legno, istituito in collaborazione con il Politecnico di Torino e lo IUAV di Venezia. Di recente si sono chiuse le candidature del concorso che ha raccolto 64 progetti su tutto il territorio nazionale.

Inoltre anche quest’anno il Klimahouse Prize, in collaborazione con il Politecnico di Milano, coronerà l’eccellenza dei prodotti e degli espositori più all’avanguardia, capaci di innovare nel segno dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale. La giuria, capitanata dal Prof. Niccolò Aste del Politecnico, sarà composta da autorevoli esperti del settore energia-edificio-ambiente.

In occasione della fiera sono infine previsti anche quest’anno interessanti momenti di approfondimento tematico, tra cui le visite guidate a edifici virtuosi di architetture locali che hanno fatto del legno e del basso impatto ambientale la loro anima nell’ambito dei Klimahouse Tours.

Immagine: Fiera Bolzano, foto di Marco Parisi

