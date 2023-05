Come istituire l’Ufficio BIM nella pubblica amministrazione? I passi da seguire

Con l’avvento del PNRR è diventato ineludibile il processo di implementazione del BIM, o meglio, di digitalizzazione delle opere pubbliche, all’interno degli uffici delle pubbliche amministrazioni.



Considerata l’importanza del tema e la scarsa documentazione nazionale, il presente testo si pone l’obiettivo di presentare alcuni casi studio di opere infrastrutturali in BIM con l’applicazione dell’Open BIM, per offrire un manuale snello e chiaro nell’esposizione, da consultare all’occorrenza per realizzare opere pubbliche “digitalizzate” con il Building Information Modeling.



Tra i tanti temi trattati, di particolare importanza si segnala l’analisi e l’applicazione degli strumenti per implementare il processo BIM nella pubblica amministrazione e per istituire un “Ufficio per la digitalizzazione delle opere pubbliche” (sinteticamente “Ufficio BIM”) nella pianta organica dell’ente.



Poiché i nuovi fondi messi a disposizione per la realizzazione di lavori pubblici prevedono criteri premianti non solo per l’impiego del metodo BIM ma anche per la valutazione della loro sostenibilità, il testo non manca di trattare il principio DNSH (“Do Not Significant Harm”) e l protocollo ENVISION per la progettazione e realizzazione di infrastrutture sostenibili.



A compendio e completamento, nel manuale vengono illustrati alcuni casi studio di riferimento, che rappresentano dei modelli cui ispirarsi per lo sviluppo di opere pubbliche e infrastrutturali in linea con le strategie di digitalizzazione e di tutela ambientale in atto.



Pietro Farinati

Architetto e Ingegnere. Da oltre 25 anni segue la progettazione e realizzazione di opere pubbliche (130 oo.pp. realizzate). Attualmente è Project Manager e BIM Manager nella P.A. per il PNRR. In UNI si occupa della normazione del BIM in Italia. Fa parte della giuria Internazionale di “bSMART International awards”.

Andrea Versolato

Avvocato, ha maturato vasta esperienza sui profili giuridici e contrattuali inerenti l’utilizzo del BIM, svolgendo attività di consulenza legale per diversi progetti. Dal 2015 è tra i docenti del Master di II Livello “BIM MANAGER” del Politecnico di Milano.

Cristian Barutta

Avvocato, ha maturato pluriennale esperienza nel campo giudiziale in diritto amministrativo e civile, sia nel campo della consulenza legale per società private e organismi di diritto pubblico.

