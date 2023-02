Buoni acquisto per dipendenti, clienti o fornitori: di cosa si tratta e quali scegliere

Quando si parla di Buoni Acquisto si fa riferimento a quelle soluzioni, disponibili oggi anche in formato digitale, che permettono a chi li riceve di scegliere prodotti e servizi presso le realtà convenzionate.

I Buoni Acquisto offrono una soluzione vantaggiosa e immediata per tutti gli imprenditori che desiderano premiare i propri dipendenti, fornendo loro dei benefit in grado di soddisfare le più svariate esigenze. Oltre a questo, possono essere scelti come incentivo per i propri clienti oppure come regalo per i fornitori.

Insomma, i contesti nei quali possono risultare utili e convenienti sono davvero numerosi, e possono aumentare ulteriormente scegliendo le gift card multibrand, spendibili presso un elevato numero di negozi, e-commerce, supermercati, stazioni di servizio e altro ancora.

L’utilità dei Buoni Acquisto per la crescita dell’impresa

Chi gestisce un’azienda o lavora in proprio può avere la necessità di individuare delle soluzioni che gli consentano di ottimizzare i rapporti con i dipendenti, i clienti e i fornitori.

Le opzioni disponibili sono numerose; esiste infatti sempre la possibilità di puntare su gadget, cesti regalo e altri beni. Per quanto riguarda i lavoratori inoltre, i fringe benefit tra i quali scegliere di certo non mancano. Tra tutte le possibilità, quella che riesce a soddisfare il maggior numero di persone, al di là delle differenze individuali, nonché delle diverse esigenze e aspettative, sono i buoni acquisto, noti anche come buoni spesa.

Regalare uno o più buoni consente di soddisfare un bisogno del soggetto ricevente, il quale potrà utilizzarli nel modo a lui più congeniale, per acquistare libri scolastici per i figli, delle scarpe nuove, prodotti alimentari e qualsiasi altra cosa di cui possa aver bisogno.

Attenzione però: non tutti i buoni acquisto sono uguali! Tra i tanti è possibile trovare quelli monomarca, ossia spendibili presso specifici negozi o e-commerce, e quelli multibrand. Mentre i primi limitano notevolmente le possibilità di scelta e di utilizzo, i buoni acquisto multifunzione offrono una scelta più vasta e, di conseguenza, una maggiore versatilità.

Buoni acquisto multibrand: la scelta più vantaggiosa

Chi punta a far crescere la propria azienda attraverso la soddisfazione dei clienti e il miglioramento della qualità della vita dei dipendenti, può quindi ottenere vantaggi maggiori scegliendo i Buoni Acquisto multibrand.

Consegnati ai clienti, li incentivano a tornare, mentre in mano ai dipendenti diventano dei veri e propri strumenti di Welfare Aziendale, non tassabili e in grado di aumentare la disponibilità economica e, di conseguenza, la forza di acquisto.

L’imprenditore potrà inoltre dedurre i costi dalle tasse, limitando così al massimo l’impatto economico sulle finanze aziendali.

Come funzionano i Buoni Acquisto

Mentre in passato erano disponibili unicamente in formato cartaceo, oggi i buoni shopping sono disponibili anche in formato digitale: non richiedono di essere stampati, ma possono essere usati direttamente dallo smartphone, anche presso i negozi fisici.

A seconda della tipologia scelta, potrebbe essere prevista una spesa minima, mentre altri offrono totale libertà di utilizzo e non prevedono ordini, pagamenti o quantitativi minimi.

