Controllo accessi. Il primo W hotel in Italia incontra le soluzioni tecnologiche dormakaba

W Hotels, parte del portfolio di 30 marchi alberghieri di Marriott Bonvoy, ha debuttato circa un anno fa con l’apertura di W Rome, il primo hotel della catena in Italia. Situato nei dintorni di Via Veneto, l’hotel si sviluppa su due edifici risalenti al XIX secolo.

La struttura ospita 162 stanze, tra camere e suite, spazi di socialità come la W Lounge, due ristoranti, diversi spazi eventi, interni ed esterni oltre a palestra e al magnifico rooftop con vista sui tetti della capitale.

L’hotel è stato progettato da Eclettico Design, brand del Gruppo Lombardini 22, che si è occupato anche del restauro degli edifici e della parte di impiantistica e acustica, tutto in linea con gli standard estetici e funzionali della catena.

L’interior design, invece, è firmato dal prestigioso studio newyorkese Meyer Davis, specializzato nella progettazione di interni per il settore dell’ospitalità, oltre a quello residenziale, retail e terziario.

Design e comfort: le soluzioni scelte per il controllo accessi

Combinazione funzionale di design e tecnologia all’avanguardia dormakaba, vendor ufficiale a livello internazionale della catena Marriott, è stata coinvolta nel progetto durante l’inizio dei lavori di ristrutturazione, chiamata a fornire una soluzione moderna di controllo accessi a stanze, back-of-house, ascensori e spazi comuni. La soluzione doveva soddisfare un livello elevato di comfort per gli ospiti del W Rome, in linea con gli standard della catena.

Sul piano del design, il requisito principale del cliente era quello di rispettare il concept, lo stile e le linee geometriche dell’ambiente e delle porte delle stanze per gli ospiti, porte che presentavano degli accessori specifici. Per questo è stata selezionata la serratura Pixel, una soluzione che consente un alto livello di personalizzazione del design grazie proprio alla separazione tra lettore e maniglia. Combinata con la maniglia DND in stile rétro, la serratura dormakaba Pixel è in armonia con l’interior design e con forme e colori della porta e rappresenta una soluzione altamente moderna in quanto consente anche l’accesso tramite smartphone.

Le porte delle stanze sono complete di chiudiporta dormakaba ITS 96 con guida a scorrimento invisibile. Grazie alla loro struttura compatta, i chiudiporta ITS 96 possono essere integrati praticamente in ogni porta con spessore minimo di 40 mm e la loro qualità certificata è garanzia di sicurezza.

Per il controllo elettronico degli accessi su porte esistenti nel back-of-house, sono state installate le maniglie elettroniche Confidant, nella versione wireless, in modo tale da ottimizzare al meglio i costi di cablaggio e garantendo comunque la comunicazione degli eventi più importanti sul software di controllo accessi. In alcuni casi, al posto della maniglia, è stato opzionato il lettore SR1 da design elegante e minimale.

L’accesso agli ascensori invece è gestito dal nuovo multi-floor controller RAC 5, progettato per interfacciarsi con l’elettronica degli ascensori e gestire l’accesso fino a un massimo di 64 piani singolarmente. Il lettore in cabina collegato al RAC 5 è il modello SR 3 a scomparsa, ideale per installazioni che richiedono un alto livello di personalizzazione. Quello installato nell’hotel ha una placca custom, con una cornice cromata lucida integrata nella scocca dell’ascensore creata appositamente secondo le richieste del cliente.

Per garantire inoltre vie di fuga rapide e in sicurezza le porte in vetro nell’area ristorante sono dotate di maniglione antipanico dormakaba PHA 2000 in finitura inox.

Tutto l’hardware di controllo accessi dormakaba viene gestito dal software di gestione dormakaba System 6000 con opzione Mobile Access e integrato con l’app Marriott Bonvoy e con il gestionale (PMS) firmato Opera. Con il sistema implementato da dormakaba, l’hotel può oggi usufruire di comodità negli accessi in sicurezza, garantendo una guest experience di alto livello in modo conforme ai requisiti della catena Marriott.

