Nuovo Codice Appalti: le criticità sollevate dagli Architetti

In questi giorni stiamo assistendo a un moltiplicarsi di opinioni sul Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, il cui testo è stato recentemente approvato dal Governo (>> in questo articolo abbiamo visto le criticità messe in luce da ANAC, mentre in questo articolo abbiamo visto le riflessioni del nostro esperto Arch. Marco Agliata). E il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori – CNAPPC cosa ne pensa?

Nei giorni 30 e 31 gennaio, il Presidente del CNAPPC Francesco Miceli ha avuto due audizioni presso le Commissioni Ambiente della Camera e del Senato, durante le quali ha avuto modo di esprimere qualche preoccupazione sul nuovo testo.

Concorsi di progettazione

Il Presidente ha messo al centro delle audizioni la valorizzazione del concorso di progettazione come procedura fondamentale per garantire l’ottenimento di progetti di alta qualità e ben inseriti a livello funzionale, sociale e formale, nell’ambiente e nei territori. Sottolineando anche come il concorso offra anche ai giovani professionisti “la possibilità di partecipare ad una selezione meritocratica sui progetti e l’affidamento dell’incarico al vincitore”.

Miceli ha poi evidenziato che “gli emendamenti proposti al Codice dei contratti pubblici mirano alla semplificazione e allo snellimento della procedura attraverso la riorganizzazione dell’art. 46 sui Concorsi di progettazione e all’adozione del concorso non solo per le opere incluse nei Settori Ordinari, ma anche per quelle incluse nei Settori Speciali“.

Subappalto progettazione, calcolo corrispettivi, appalto integrato

Miceli poi ha sottolineato come il testo del Codice riveli delle problematiche per quanto attiene al “ricorso al subappalto nella progettazione, l’introduzione dei requisiti tecnici ed economici a monte delle procedure di selezione del contraente che impedisce la partecipazione dei giovani professionisti, la mancanza di riferimenti alle modalità di calcolo dei corrispettivi relativi alla progettazione (Decreto Parametri ed equo compenso), la conservazione, seppur in forma diversa, della possibilità di accettare prestazioni gratuite”.

Secondo Miceli si tratta quindi di un “significativo passo indietro” rispetto a quanto contenuto nel dlgs 50/2016. “L’introduzione dell’appalto integrato in maniera estensiva – ha concluso Miceli – costituisce una chiara sottovalutazione della centralità e delle qualità del progetto“.

L’uso generalizzato dell’appalto integrato senza motivazioni è stato inserito tra le maggiori criticità del nuovo testo anche da ANAC, che ha infatti sottolineato che il rischio che si corre è quello di “penalizzare le piccole imprese e sacrificare la progettazione“, quindi “la fase in cui concretamente si individua cosa davvero serve all’amministrazione e ai cittadini” (>> ne abbiamo parlato qui).

Foto:iStock/Kanizphoto