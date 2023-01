Impermeabilizzazione interno ed esterno: Triflex presenta una nuova palette di colori naturali

I gusti e la tradizione italiani, anche in ambito di rivestimenti destinati a superfici interne ed esterne, si distinguono da quelli di gran parte dei paesi europei. Eleganza e raffinatezza sono al centro della scelta cromatica, con una richiesta di colori vicini a quelli della natura.

Triflex ha ascoltato queste esigenze per sviluppare una nuova gamma di colori naturali Triflex – leader internazionale nelle soluzioni di impermeabilizzazione liquide a base di PMMA per tetti piani, tetti verdi, balconi, terrazze, parcheggi, segnaletica orizzontale, applicazioni in sedi industriali e progetti speciali quali impianti sciistici e di produzione di energia, soggetti a sollecitazioni meccaniche molto intense, ha sviluppato una nuova palette colori di finiture per superfici in esterno e interno.

La gamma “Colori naturali di Triflex” può essere impiegata per la realizzazione di superfici interne ed esterne (balconi, terrazze, rampe, vialetti) ma anche per applicazioni specifiche – in abbinamento ai sistemi Deck Coat o Deck Floor – nell’industria alimentare, vitivinicola, farmaceutica, avendo Triflex ottenuto le necessarie certificazioni.

La gamma Colori Naturali: 10 differenti tonalità con quarzi colorati

La gamma Colori Naturali offre una miscela colorata in 10 differenti tonalità, con quarzi colorati applicati a spargimento e successivamente sigillati su colori di finitura abbinati. L‘intervento è eseguibile in tempi rapidi, nell‘arco di una sola giornata.

Nel caso di nuove opere, le possibilità decorative non conoscono limiti.

Una palette abbinabile a tutte le soluzioni Triflex per il rivestimento di superfici esterne ed interne

La gamma cromatica Colori Naturali è compatibile con i sistemi Triflex a base di PMMA per l’impermeabilizzazione delle superfici e pavimentazioni in esterno ed interno.

I vantaggi delle soluzioni Triflex, in abbinamento alla nuova palette Colori Naturali, sono innumerevoli:

possibilità di risanare le superfici esistenti in un solo giorno; risanamento senza demolizione, sporco e polvere; soluzioni resistenti alle intemperie e ai raggi UV; protezione duratura delle superfici trattate contro l‘umidità; impermeabilizzazione completa; materiale altamente elastico che evita la formazione di fessure; lavorabilità durante tutto l‘anno, anche a basse temperature; qualità certificata e collaudata; possibilità di avvalersi della consulenza di Triflex per il proprio progetto.

Triflex è una società del Gruppo Follmann, leader internazionale nelle soluzioni impermeabilizzanti liquide a base di PMMA, che trovano applicazione in tetti piani, tetti verdi, balconi, terrazze, parcheggi, segnaletica orizzontale, applicazioni in sedi industriali e progetti speciali quali impianti sciistici e di produzione di energia, soggetti a sollecitazioni meccaniche molto intense. Grazie agli oltre 30 anni di esperienza come specialista delle impermeabilizzazioni in resine liquide, Triflex realizza progetti in tutto il mondo, offrendo a progettisti, applicatori e imprese specializzate consulenze specialistiche e corsi di formazione e aggiornamento. Per impermeabilizzazioni efficaci, efficienti e durature.

Per ulteriori informazioni

triflex.com/it