Progettazione e costruzione di edifici in legno, tre corsi online in diretta (con CFP)

Tre corsi online in diretta focalizzati sulle costruzioni in legno e pensati per coprire tre diversi livelli di approfondimento. Il docente è Paolo De Martin, architetto esperto di progettazione in legno, autore, e dal 2022 consulente energetico per l’Agenzia CasaClima.

L’architetto De Martin – autore con Maggioli Editore di Manuale di progettazione per la riqualificazione energeticae di Manuale delle Costruzioni in Legno guiderà i professionisti del settore (architetti, ingengeri, geometri, periti edili e industriali, imprese di costruzione) nel mondo delle costruzioni in legno, dalla teoria alla pratica.

I webinar si svolgono in tre giornate distinte, ed è possibile acquistarli singolarmente, in coppia, o in blocco*:

* Se vengono acquistati tutti i tre moduli (Base + Intermedio + Avanzato): 189,00 euro +IVA anziché 237,00 euro +IVA

Se vengono acquistati due moduli tra i tre disponibili: 140,00 euro +IVA anziché 158,00 euro +IVA

I corsi sono accreditati per la formazione continua dei Geometri (4 CFP) ed sarà richiesto l’accreditamento per gli Architetti. Agli ingegneri e a tutti gli altri partecipanti sarà rilasciato attestato di partecipazione.

Il corso base apre la porta principale al mondo delle costruzioni in legno, affrontando i principi e le regole di un edificio in legno, partendo dalla storia delle costruzioni in legno, dalle origini ad oggi.

I pregiudizi sugli edifici in legno saranno poi “smontati” con argomenti di fisica tecnica di base che affronteranno temi cruciali come la sostenibilità e l’efficienza del materiale, il comportamento antincendio e in situazioni di umidità ambientale, la leggerezza del materiale e il suo comportamento in zona sismica e nel settore dei risanamenti energetici. Sarà introdotto il tema della prefabbricazione come elemento fondante del percorso progettuale, valutandone i benefici indiscutibili.

Attraverso esempi concreti di edifici realizzati si analizzeranno poi i principali sistemi costruttivi in legno, dai massicci ai leggeri, approfondendo il tema della flessibilità costruttiva e progettuale del materiale.

Il corso intermedio approfondisce tutte le tematiche generali affrontate nel corso base. In particolare si analizzerà il percorso progettuale di un edificio in legno, dal progetto di base fino al progetto costruttivo di produzione.

I principi di sostenibilità ed efficienza naturalmente presenti nel materiale saranno approfonditi attraverso il percorso progettuale. Nel corso si analizzeranno poi quali sono gli elementi che condizionano i costi di un edificio in legno, “chiavi in mano” e al “grezzo avanzato”.

In particolare sarà approfondito il sistema costruttivo a “telaio a lastra” e confrontato con il sistema a collanti X-LAM. Si approfondirà il tema dei materiali isolanti idonei, analizzando la loro compatibilità con il sistema legno e le loro proprietà fisiche e chimiche.

Gli elementi di dettaglio di un edificio in legno saranno approfonditi analizzando i nodi principali dell’edificio: l’attacco a terra, la parete, il nodo parete-solaio, parete-serramento e tetto in legno a falda e piano, la tenuta all’aria. Per chiarire tutti gli aspetti del progetto e della costruzione in legno si andrà a visionare alcuni progetti realizzati di edifici residenziali e terziari, dal disegno di base alla realizzazione in cantiere.

Nel corso avanzato verranno ulteriormente approfonditi i dettagli costruttivi di un edificio in legno, ad un livello di progettazione esecutiva e di applicazione in cantiere. L’obiettivo è quello di fornire al progettista strumenti e informazioni tecniche avanzate, per poter affrontare il confronto tecnico con un’azienda del settore legno.

Sarà analizzato il nodo cruciale dell’attacco a terra con le varie problematiche e le soluzioni tecniche avanzate possibili, dal progetto della sistemazione esterna fino alla posizione delle pareti su massetti e cordoli (la “regola dei 30 cm”). Lo stesso nodo di dettaglio sarà analizzato nei casi di sopraelevazione in legno nel contesto di risanamenti energetici. Il nodo serramento-cassonetto sarà approfondito per le soluzioni di posa e materiali.

Nel corso avanzato si affronterà poi il tema del cappotto termico per un edificio in legno e della parete ventilata, valutando materiali idonei, sistemi e posa. Il tetto a falda in legno sarà analizzato per il suo comportamento nella fase estiva e confrontato con il sistema di tetto piano non ventilato.

Si analizzeranno inoltre i materiali per la tenuta all’umidità e all’aria, dai freni a vapore alle barriere antivento, e l’argomento delle finiture strutturali e di completamento, dal fibrogesso ai pannelli Osb, al multistrato.

Saranno visionati esempi avanzati di edifici in legno ad alte prestazioni energetiche nel loro percorso progettuale e di sequenze costruttive, in particolare ci si soffermerà ancora sui dettagli tipo e sui coretti passaggi progettuali da compiere per progettare e realizzare una costruzione in legno a regola d’arte.

