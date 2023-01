ForumPiscine 2023 (con Outex): Expo e Congresso a Bologna in Febbraio

La 14a edizione di ForumPiscine, la principale manifestazione per il settore piscine e Spa in Italia, si terrà a Bologna dal 15 al 17 febbraio 2023.

ForumPiscine 2023, quest’anno insieme a Outex (Outdoor & Leisure Experience) e in concomitanza con la 10a International Conference on Swimming Pool & Spa (ICSPS), si concentrerà su sostenibilità, tecnologia ed efficienza. Tornerà a ForumPiscine anche l’Italian Pool Award, il premio all’eccellenza progettuale della piscina italiana.

>> Vorresti sapere quali eventi ci saranno in futuro? Clicca qui, è gratis

Nonostante la pandemia e la difficile congiuntura attuale, in Italia il settore delle piscine e delle Spa, ad uso residenziale e commerciale, sembra godere di ottima salute. ForumPiscine sarà quindi l’occasione per un aggiornamento completo sul settore e sui trend di mercato, e il luogo ideale per capire quali sono le soluzioni più innovative e sostenibili.

Forum Expo: piscine, Spa e spazi outdoor

Al padiglione 19 di BolognaFiere ForumPiscine si prepara ad accogliere oltre 6 mila operatori in arrivo dall’Italia e dall’estero per scoprire tutte le novità di un settore in forte evoluzione.

Arricchisce e completa la proposta espositiva l’innesto di Outex – Outdoor & Leisure Experience, di cui rappresenta il naturale complemento. Outex infatti integra e include prodotti e servizi connessi alla progettazione, fruizione e gestione dello spazio outdoor, sempre più concepito come area dedicata al comfort, al relax e al well being.

Leggi anche Distanze in edilizia: un webinar di approfondimento normativo e pratico

In fiera saranno a cura delle aziende espositrici le installazioni esperienziali realizzate per raccontare come vivere e gestire al meglio gli spazi esterni, e i Live Show dove trovare idee, consigli e consu­lenze professionali, oltre che scoprire funzionalità, tecnologie e prodotti utili al rinnovamento e alla manutenzione della vasca e non solo.

Saranno tre giorni per creare relazioni, stringere collaborazioni, informarsi e scoprire prodotti, servizi e tecnologie per la progettazione, la ristrutturazione e la gestione efficiente di piscine e Spa, siano esse inserite in contesti autonomi, balneari, wellness center, hotel, villaggi turistici, centri termali, resort, camping o parchi tematici.

Italian Pool Award 2023

A ForumPiscine torna l’Italian Pool Award, il premio che, giunto alla sua 12a edizione, incorona l’eccellenza italiana di questo settore. Il riconoscimento sarà assegnato ai progetti che spiccheranno per tecnologia, design e sostenibilità ambientale, idrica ed energetica.

Congresso: sostenibilità, innovazione e aggiornamento normativo

La sostenibilità energetica ed economica della piscina insieme all’innovazione tecnologica saranno al centro del ricco programma del Forum Congress, che ha l’obiettivo di fare il punto sul settore, portando in primo piano temi di stringente attualità, come igiene, sicurezza e normative, e approfondire potenzialità e caratteristiche degli ultimi trend globali, quelli che potrebbero cambiare il volto di piscine e parchi acquatici.

Tra le presenze confermate anche quella del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.

Partner e patrocinatori

Il calendario convegnistico di ForumPiscine è sviluppato in collaborazione con partner e patrocinatori dell’evento, che contribuiranno alla formazione e all’aggiornamento delle diverse figure professionali del comparto piscina, organizzando tavole rotonde, seminari e workshop.

Tra questi figurano: FIN – Federazione Italiana Nuoto, FoRST – Fondazione per la ricerca scientifica termale, e le associazioni di categoria Acquanet – Associazione Piscine, AIAPP – Associazione Italiana Architettura del Paesaggio, Assopiscine – Associazione Italiana Piscine e Wellness, FAITA – Feder­camping, Coordinamento Associazioni Gestori Impianti natatori e UNPISI, associazione che riunisce i tecnici della prevenzione. Confermata anche la partnership istituzionale con ICS – Istituto per il Credito Sportivo.

10a International Conference on Swimming Pool&Spa (ICSPS)

L’edizione 2023 di ForumPiscine porterà in fiera un’altra importante novità: la decima edizione della conferenza mondiale dedicata alla sicurezza e alla qualità dell’acqua di terme e piscine curata dall’Istituto Superiore di Sanità e dall’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”.

Il tema dell’edizione di quest’anno è “Sustainability of Swimming Pools and SPA

in a One Health Perspective”, l’ingresso a pagamento.

Per ulteriori informazioni

forumpiscine.it

outex.it

facebook.com/ForumPiscineExpoCongress

linkedin.com/company/forumpiscine-expo-congress/



Consigliamo