Aggiornamento modulistica antincendio: dal 1° marzo 2023 cambiano i modelli PIN

Aggiornamento online disponibile

L'aggiornamento alla Guida Essenziale del Codice di prevenzione incendi prende in esame le ultime novità normative, avvenute con l'emanazione di quattro importantissime regole tecniche verticali di prevenzione incendi, che riguardano le facciate degli edifici civili, gli edifici di grande altezza, le attività di trattamento dei rifiuti, e le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico.

Nel volume è di particolare interesse la trattazione sulle facciate perché vengono approfondite le caratteristiche degli incendi di facciata, gli eventi iniziatori dell’incendio e gli incendi secondari, le tipologie di facciate, il sistema a cappotto ETICS, la qualificazione e marcatura CE del sistema a cappotto, gli incidenti accaduti e soprattutto le modalità realizzative finalizzate alla limitazione della propagazione dell’incendio tra i compartimenti per effetto delle facciate ed i risvolti applicativi della regola tecnica emanata con il D.M. 30 marzo 2022.



Il Codice di prevenzione incendi, emanato con il decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 e recentemente aggiornato dal D.M. 24 novembre 2021 che ha significativamente modificato l’allegato 1, rappresenta oggi una nuova filosofia progettuale per la valutazione del rischio di incendio ed è uno strumento moderno di progettazione perché consente al professionista antincendio di pervenire a molteplici soluzioni nell’obiettivo di garantire la sicurezza antincendio di un’attività, mediante l’utilizzo di soluzioni conformi o standardizzate oppure, quando ve ne è la necessità, di approfondire gli aspetti critici del problema mediante soluzioni alternative, anche facendo ricorso ai metodi dell’ingegneria della sicurezza antincendio o comunque mediante soluzioni di tipo scientifico o approcci riconosciuti a livello internazionale.



La Guida essenziale al Codice di prevenzione incendi è uno strumento snello che consente ai professionisti antincendio di elaborare i concetti principali di una normativa comunque complessa e di sempre più ampia applicazione, oggi applicabile a ben 49 attività del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e, con la prossima emanazione di nuove regole tecniche verticali quali il pubblico spettacolo, gli edifici di grande altezza, le facciate, le stazioni ferroviarie, ne sarà ulteriormente aumentata la portata di questo importante strumento progettuale.



Alla Guida è associata una sezione online dove saranno pubblicati gli approfondimenti e le analisi riferite alle prossime regole tecniche di futura pubblicazione.



L’organizzazione dell’opera consente di approfondire le tematiche inerenti alla sicurezza antincendio, mediante una trattazione organica degli argomenti, cercando di esplicitare soprattutto quegli aspetti più controversi nell’applicazione della normativa, che hanno ricadute tanto sull’attività dei professionisti, nell’attività di progettazione, o dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione nell’applicazione della normativa per la prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.



Claudio Giacalone

Laureato in ingegneria civile e in ingegneria per la sicurezza del lavoro e dell’ambiente, è un dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Svolge attualmente la funzione di Comandante dei Vigili del fuoco di Como. È stato componente del gruppo di lavoro per la predisposizione del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e del nuovo Codice di prevenzione incendi. Nell’ambito della speciale Commissione di Vigilanza Integrata per EXPO 2015, ha curato la valutazione dei progetti e le verifiche di sicurezza dei padiglioni nazionali ed esteri dell’esposizione universale di EXPO Milano 2015. È componente del gruppo di lavoro per la predisposizione della nuova regola tecnica verticale per i locali di pubblico spettacolo e di intrattenimento secondo il Codice di prevenzione incendi.

