Pichetto Fratin: nessun obbligo di ristrutturazione edifici esistenti è previsto al 2030

Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, chiarisce la posizione del Governo circa la direttiva europea “case green” e lo fa attraverso una lettera indirizzata al direttore de Il Sole 24 Ore.

Il tema sta facendo molto discutere e ha creato un dibattito. Da una parte il necessario raggiungimento degli obiettivi fissati per il 2030 per ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990, per una neutralità climatica entro il 2050; dall’altra il problema delle tempistiche troppo stringenti, entro le quali garantire un adeguamento del patrimonio immobiliare italiano al fine di ottenere migliori prestazioni energetiche, quindi il raggiungimento del target.

Analizziamo di seguito le dichiarazioni rilasciate dal Ministro del MASE sulla questione.

No obbligo di ristrutturazione edifici esistenti al 2030

A tal proposito il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, ha messo in chiaro che nessun obbligo di ristrutturazione degli edifici esistenti è previsto al 2030.

Il Governo sposa l’orientamento generale della direttiva, che punta a ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, tuttavia Pichetto Fratin spiega che verrà definito un piano nazionale di ristrutturazione e una tabella di marcia con obiettivi per raggiungere il principale traguardo della neutralità climatica nel 2050.

La Direttiva “case green”, rispetto a quello del Regolamento, stabilisce un obiettivo comune da conseguire per i Paesi europei, che autonomamente decideranno il tragitto da seguire per conseguirlo.

Il Ministro precisa per punti che:

nessun obbligo di ristrutturazione degli edifici esistenti è previsto al 2030 , anno dal quale solo gli edifici residenziali di nuova costruzione dovranno essere ad emissioni zero. Per gli edifici residenziali esistenti, il termine previsto è il 2050 ;

, anno dal quale solo gli edifici residenziali di dovranno essere ad emissioni zero. ; non sono previsti obblighi per i proprietari : la realizzazione degli obiettivi di ristrutturazione è in capo agli Stati Membri;

: la realizzazione degli obiettivi di ristrutturazione è in capo agli Stati Membri; la proposta non prevede alcuna limitazione della possibilità di vendere o affittare gli edifici non riqualificati;

gli edifici non riqualificati; gli Stati membri potranno stabilire criteri per esentare alcune categorie di edifici come gli immobili di valore architettonico o storico di cui l’Italia è il Paese più ricco al mondo; gli edifici di proprietà delle Forze armate o del Governo centrale e destinati a scopi di difesa nazionale; edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.

La peculiarità del patrimonio edilizio italiano

La Commissione Industria ed Energia del Parlamento avvierà la trattazione del provvedimento il 9 febbraio 2023, in vista di una adozione da parte della Plenaria verso metà marzo. Tuttavia, la negoziazione sul testo finale tra la Presidenza svedese del Consiglio, il Parlamento e la Commissione potrebbe protrarsi per tutto il 2023.

Il Ministro precisa che la Direttiva presenta margini di elasticità e prende il considerazione la peculiarità del patrimonio edilizio italiano dalla variegata natura in fatto di datazione, tipologia immobiliare e vincoli.

Il percorso per la riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente sarà scandito da graduali misure che saranno decise dal Governo italiano e non imposte. A tal proposito , Pichetto Fratin ha precisato: “sarà il Governo italiano e nessun altro a decidere tempi e modi per rendere sostenibile il patrimonio immobiliare del nostro Paese”.

