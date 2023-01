Aggiornamento professionale profili BIM, un corso online per il mantenimento della certificazione

Le figure professionali del BIM – BIM Manager, BIM Coordinator, BIM Specialist, CDE Manager – sono trattate e regolate da due documenti, la Norma UNI 11337-7:2018 e la Prassi UNI PdR78:2020.

Una delle condizioni per il mantenimento annuale della certificazione è di aver partecipato ad attività di aggiornamento di almeno 8 ore complessive, coerenti con le abilità richieste al profilo certificato e indicate nel prospetto 1, 2, 3 o 4 della Norma 11337-7.

Per questo è stato organizzato, in collaborazione con Anafyo, un Corso di aggiornamento professionale completo – pensato secondo le indicazioni della Norma UNI 11337-7:2018 e la Prassi UNI PdR78:2020 – che consente di soddisfare i requisiti minimi richiesti per il rinnovo delle certificazioni BIM per tutte le figure professionali previste dalla norma UNI 11337.

>> Vorresti sapere quali webinar ci saranno in futuro? Clicca qui, è gratis

Il corso di aggiornamento completo si compone di 4 moduli da 2 ore ciascuno (fruibili sia in diretta sia in forma registrata entro 30 giorni dalla data del corso) ed è possibile iscriversi a quello completo (con riduzione prezzo) oppure ai singoli moduli:

Al termine di ogni modulo ai partecipanti sarà rilasciato attestato ufficiale con l’indicazione “Il modulo è coerente con le abilità richieste al profilo del partecipante, come indicato nella Norma 11337-7”.

Il corso è destinato ai professionisti del BIM che hanno conseguito la certificazione come BIM MANAGER, BIM COORDINATOR, BIM SPECIALIST, CDE MANAGER.

Aggiornamento professionale profili BIM: docenti e programma

Il corso di aggiornamento è a cura dei seguenti docenti:

Andrea Versolato

Cristian Barutta

Edoardo Accettulli

Vittorio Mottola

Stefano Piatti

Roberta Ruscio

Salvatore Antonio Vigliarolo

Per consultare il programma dettagliato e procedere all’iscrizione vai su questa pagina.

Consigliamo anche