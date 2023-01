Divano facile da pulire, suggerimenti per un imbottito perfettamente igienizzato

Il divano è l’elemento che più si sporca, specialmente se in casa ci sono bambini o animali domestici. È inevitabile che prima o poi le macchie o lo sporco facciano la loro apparizione sul divano.

Il divano dovrebbe essere pulito frequentemente, programmando una pulizia di fondo almeno un paio di volte l’anno.

In passato divani e poltrone erano realizzati con materiali più esposti alle macchie e al degrado e inoltre non erano sfoderabili. Per riuscire a pulire il divano in modo accurato era necessario tanto tempo e fatica. Fortunatamente i divani moderni, e tra questi quelli di LeComfort, sono pensati per consentire una pulizia pratica e veloce perché realizzati con ottimi criteri di qualità e con grande attenzione per i materiali utilizzati.

La manutenzione è importante e dobbiamo fare in modo di tenere il divano sempre pulito e in ordine.

Oggi in commercio sono disponibili divani con diversi rivestimenti: tessuto, microfibra e pelle. Ognuno di questi materiali ha bisogno di trattamenti differenti per evitare di rovinarli. Di seguito alcuni consigli su come fare.

La manutenzione quotidiana dei divani in tessuto e in pelle

LeComfort in questo articolo vi darà una serie di suggerimenti per eliminare la polvere e le macchie da ogni tipo di rivestimento. Prima di iniziare le operazioni di pulizia dobbiamo sapere di che materiale è fatto il rivestimento dell’imbottito e per questo è necessario leggere l’etichetta.

Per la manutenzione quotidiana, per eliminare la polvere che si accumula, potete utilizzare l’aspirapolvere. Se avete un divano in pelle potete scegliere di pulirlo o con un panno morbido o con un pennello con setole morbide. Se trascurata la polvere in eccesso penetra nelle imbottiture del divano, che ben presto diventa un ricettacolo di sporcizia, quindi è consigliabile effettuare una pulizia settimanale per eliminare lo sporco che si annida negli angoli, inoltre è bene rimuovere i cuscini e pulire anche sotto le sedute.

Divano in tessuto. Gli innovativi e tecnologici rivestimenti di LeComfort

Le pulizie di casa sono il compito che spesso porta via molto tempo e non tutti possono permettersi un aiuto in casa per alleggerire il proprio carico quotidiano di attività.

I divani in particolare sono gli elementi d’arredo più esposti, oltre che alla polvere e all’usura, a tutti quei “piccoli incidenti” che ne possono rovinare l’aspetto, e che possono essere più frequenti soprattutto se si hanno in casa bambini o animali domestici.

Se utilizzerete un divano LeComfort con i rivestimenti innovativi riuscirete a tenerlo sempre in ordine e senza troppa fatica. LeComfort quindi si pone ai vertici del mercato dell’imbottito per la migliore offerta di rivestimenti in tessuto e per i suoi modelli propone agli utenti rivestimenti speciali che rendono la pulizia e la manutenzione del divano molto più agevole e veloce.

Vediamo in dettaglio le rivoluzionarie proposte per una facile pulizia e una rapida manutenzione.

La tecnologia Easy to Clean LeComfort

La tecnologia Easy to Clean by LeComfort è una soluzione di ultima generazione e permette di rimuovere le macchie senza dover lavare il rivestimento ma con il solo utilizzo di una spugna imbevuta d’acqua o di un foglio di carta da cucina.

Come avete visto dal video i tessuti caratterizzati dal marchio Easy to Clean LeComfort permettono una facile e rapida rimozione delle macchie più comuni che si possono accumulare sulla superficie del divano. La particolare struttura alveolare del tessuto fa sì che, con il semplice utilizzo dell’acqua, la macchia viene portata in superficie e si può velocemente rimuovere senza alcuna fatica.

Il campionario tessuti LeComfort mette a disposizione degli utenti 80 varianti di colore con la tecnologia Easy to Clean.

Come funzionano i tessuti idrorepellenti di LeComfort

I tessuti Idrorepellenti di LeComfort invece, vengono trattati superficialmente con un impermeabilizzante specifico che non permette a nessun liquido di penetrare nelle profondità del divano. I liquidi ristagnano sulla superficie del tessuto e possono essere semplicemente rimossi con un panno o una carta assorbente.

Il campionario tessuti LeComfort mette a disposizione degli utenti 100 varianti colore di tessuti idrorepellenti.

Come funzionano i tessuti antibatterici di LeComfort

I tessuti antibatterici sono dei rivestimenti speciali concepiti per evitare la proliferazione di batteri ed acari. Questi tessuti vengono sottoposti ad uno speciale trattamento in Teflon che evita l’accumulo di polvere e di altre sostanze che successivamente danno vita ad acari e batteri.

La collezione tessuti di LeComfort mette a disposizione degli utenti 40 varianti colore di tessuti antibatterici.

Come funzionano i tessuti traspiranti di LeComfort

I tessuti LeComfort oltre a garantire una facile pulizia, hanno un altro grandissimo pregio: la traspirabilità, e permettono una perfetta areazione degli elementi interni del divano quali la gommapiuma e la scocca. Inoltre riescono a disperdere in maniera corretta il calore umano.

Il catalogo tessuti LeComfort mette a disposizione degli utenti 160 varianti colore di tessuti traspiranti.

La certificazione Oeko-Tex dei tessuti LeComfort

L’impatto ambientale dell’industria tessile è da tenere presente per il nostro pianeta. In questo settore si può fare ricorso a sostanze nocive come:

i coloranti tessili;

sostanze cancerogene come la formaldeide.

È importante eliminarne l’uso. Tutti i tessuti LeComfort, sia le fibre sintetiche sia le naturali, sono certificati Oeko-Tex. Questa certificazione mira a garantire che i prodotti tessili siano privi di sostanze tossiche, e quindi sicuri per la salute umana e per l’ambiente.

Divano in tessuto sfoderabile

Se in casa ci sono bambini, che giocano sul divano, o animali domestici, il lavaggio del rivestimento potrebbe essere un’operazione frequente. I divani LeComfort sono di pratica e facile sfoderabilità.

Si fa largo impiego di cerniere a “U” che permettono una facile rimozione del rivestimento. Inoltre il poliuretano è anch’esso rivestito da una foderina sfoderabile che è lavabile in lavatrice a 30 gradi.

I braccioli sono quasi sempre separati dal fusto del divano. Tolti i braccioli la rimozione del tessuto che ricopre la struttura del divano è veloce.

Come pulire e nutrire il divano in pelle

I divani in pelle sono un elemento d’arredo importante in una casa, è bene quindi mantenerli sempre puliti. Tra i migliori rimedi vi è il sapone per cuoio, facilmente reperibile da un calzolaio o in un negozio di ferramenta. Si applica con un panno e poi si strofina sulla pelle, il sapone eliminerà la sporcizia e nutrirà la pelle.

Se il vostro divano in pelle è bianco o comunque molto chiaro e volete farlo tornare al candore originale, è sufficiente il sapone di Marsiglia e un panno umido e tiepido ben strizzato. Strofinate il sapone sul panno umido più volte e poi passatelo con energia sul rivestimento in pelle del divano. Il risultato è immediato.

A richiesta LeComfort dispone del kit di pulizia e trattamento della pelle per mantenere il divano sempre pulito e in ordine.

Il campionario pelle LeComfort propone agli utenti 3 categorie di pelli differenti:

Sidney è una pelle morbida dalla grana sottile ed elegante;

è una pelle morbida dalla grana sottile ed elegante; Melbourne è una pelle che si distingue per il notevole spessore e la grana marcata;

è una pelle che si distingue per il notevole spessore e la grana marcata; Nizza è una pelle di prima scelta lavorata in modo da ottenere una grana naturale.

La collezione offre un totale di 40 varianti colore di pelle.

Come pulire il divano in similpelle

Per pulire un divano in similpelle, a volte, è sufficiente un panno in microfibra umido per eliminare la polvere e le impurità. LeComfort non produce divani in similpelle.

La pulizia del divano. Cose da evitare

Non usate su un divano un panno troppo bagnato, perché l’acqua in eccesso può lasciare aloni. Non utilizzate prodotti aggressivi come candeggina e solventi chimici.

Ora, dopo tutte queste attenzioni e cure, il divano è pulito e in ordine pronto ad accogliervi.

