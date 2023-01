Premio Internazionale Architettura Sostenibile Fassa Bortolo, al via l’edizione 2023

Al via la XV edizione del Premio Internazionale per l’Architettura Sostenibile Fassa Bortolo (sezione progetti realizzati), che ha l’obiettivo di promuovere, e condividere con un vasto pubblico, architetture in sintonia con l’ambiente e pensate per soddisfare le esigenze e i bisogni delle nostre generazioni senza limitare quelle del futuro.

Il Premio – che viene assegnato ogni 2 anni e che dalla sua istituzione ha coinvolto oltre 1000 progetti realizzati in più di 30 Paesi – è aperto a nuove opere, riqualificazioni, ampliamenti edilizi esistenti, interventi a scala urbana, progettazione del paesaggio e a ogni altro progetto che esprima chiaramente gli ideali di sostenibilità.

>> Vorresti ricevere notizie come questa? Clicca qui, è gratis

È possibile procedere all’scrizione online entro e non oltre l’1 febbraio 2023. In seguito all’iscrizione sarà possibile inviare il materiale entro e non oltre il 15 marzo 2023.

Premio Internazionale Architettura Sostenibile Fassa Bortolo, i premi

Per questa edizione sono previste una Medaglia d’Oro e due d’Argento, che la giuria assegnerà ai progetti realizzati nell’arco degli ultimi cinque anni giudicati più significativi. La giuria, a suo insindacabile giudizio, potrà inoltre individuare una rosa di opere per la Menzione d’Onore (>> qui puoi vedere i progetti vincitori della XIV edizione – 2021).

L’evento prevede anche l’assegnazione di un Premio Speciale Fassa Bortolo per premiare coloro i quali, seguendo i principi della sostenibilità e della qualità architettonica, abbiano utilizzato, nella realizzazione della loro opera, le soluzioni del Sistema Integrato Fassa Bortolo (o i principali sistemi ad esso correlati). Il vincitore si aggiudicherà un premio in denaro pari a 3 mila euro.

Premio Internazionale Architettura Sostenibile Fassa Bortolo, la Giuria

La Giuria internazionale è composta da membri prestigiosi e molto noti nel mondo dell’architettura. Per questa edizione la Giuria, nominata dal Comitato Scientifico presieduto da Prof. Arch. Thomas Herzog, sarà composta da:

prof. arch. Marianne Burkhalter

prof. arch. Ing. Vladimir Šlapeta



arch. Romano Cordero



prof. Luca Rossato

Per ulteriori informazioni

(e per scaricare tutto il materiale necessario alla partecipazione)

premioarchitettura.it

Consigliamo