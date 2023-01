Bonus Edilizi 2023: un webinar tecnico-fiscale per capire cosa cambia

Come abbiamo visto, la Legge di Bilancio per il 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha portato varie novità in tema di Bonus Edilizi. Per illustrarle in modo completo e fare chiarezza abbiamo organizzato un corso online, di stampo tecnico-fiscale, a cura dell’esperta Antonella Donati, giornalista e autrice specializzata in tematiche fiscali.

Il webinar Superbonus e Bonus Casa 2023, tutte le novità dopo la Legge di Bilancio 197/2022 si terrà venerdì 27 gennaio 2023, e si potrà seguire in diretta (con la possibilità di porre domande all’esperta), oppure rivedere registrato per 365 giorni a partire dal giorno della diretta.

Webinar Bonus Edilizi 2023, programma

Di cosa si parlerà nello specifico? Il seminario tratterà delle procedure e delle novità che riguardano i bonus edilizi dopo l’approvazione della Legge di Stabilità 2023, tra i temi in programma:

Superbonus 2023 : le regole per i condomini e gli immobili asseverati

: le regole per i e gli immobili asseverati Superbonus 2023 : le regole per le villette con i lavori in corso

: le regole per le Superbonus 2023 : le regole per le villette con lavori mai avviati

: le regole per le Superbonus 2023 e immobili collabenti

e Superbonus 2023 : le alternative : Ecobonus, Sismabonus, EcoSismabonus

: le : Ecobonus, Sismabonus, EcoSismabonus Sismabonus acquisto

Detrazione IVA per case in classe A e B (cd. Bonus IVA Case Green )

) Bonus Fotovoltaico

Bonus Ristrutturazione e Bonus Mobili

e La Cessione del Credito

Si potranno fare domande? Certo! La docente risponderà a tutte le domande dei partecipanti e se fossero molte, si impegna a rispondere per iscritto. Tutte le risposte saranno successivamente raccolte in un ebook, insieme a una corposa quantità di materiale didattico predisposto dall’autrice, che sarà inviato gratuitamente ai partecipanti.

Ricordiamo che il corso si rivolge a tutti i professionisti tecnici, agli operatori e agli esperti fiscali e ai professionisti della pubblica amministrazione, ma anche agli amministratori di condominio e ai privati cittadini interessati a cogliere le opportunità delle agevolazioni fiscali in edilizia per il 2023 e per gli anni a seguire.

