Bonus Mobili 2023 e 2024: il tetto di spesa sale a 8 mila euro

Colpo di scena sul Bonus Mobili ed Elettrodomestici: il tetto di spesa previsto per gli anni 2023 e 2024 non sarà di 5 mila euro come stabilito dalla Legge di Bilancio dell’anno scorso, ma di 8 mila euro.

Lo stabilisce un emendamento approvato in commissione Bilancio alla nuova Legge di Bilancio per il 2023, che conferma che il Bonus Mobili verrà prorogato per gli anni 2023 e 2024, ma con un tetto di spesa di 8 mila euro, e non di 5 mila come già previsto dalla precedente Legge di Bilancio. Si riduce così il taglio rispetto ai 10 mila euro di quest’anno (2022).

Ricordiamo infatti che la Legge di Bilancio 2022 aveva già confermato il Bonus Mobili ed Elettrodomestici fino al 2024, ma con rilevanti modifiche sul tetto di spesa: solitamente fissato a 10 mila euro e poi salito a 16 mila per il 2021, la bozza della Manovra 2022 lo aveva fissato a 5 mila euro, poi, grazie a un emendamento, il tetto di spesa era tornato a 10 mila per il 2022 e fissato a 5 mila euro per il 2023 e 2024. Ora a quanto pare le cose cambieranno ancora e si tornerà alla “vecchissima” cifra di 8 mila euro.

Come sappiamo, il Bonus Mobili è una misura di agevolazione fiscale a favore di chi realizza interventi di ristrutturazione edilizia rientranti tra quelli compresi nel Bonus Ristrutturazione 50% e consente di portare in detrazione (cessione del credito e sconto in fatture non sono mai state previste per questo bonus) il 50% delle spese per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati ad arredare l’unità immobiliare oggetto dei lavori di ristrutturazione (>> qui tutti i dettagli del Bonus Mobili).

Ricordiamo però che qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto al Bonus Mobili siano effettuati nell’anno precedente a quello dell’acquisto (ovvero siano iniziati nell’anno precedente a quello dell’acquisto e proseguiti in detto anno) il limite di 10 o 8 mila euro sarà considerato al netto delle spese sostenute nell’anno precedente per le quali si è fruito della detrazione.

Attendiamo conferme definitive sul nuovo tetto di spesa.

