Il Cantiere digitale: un webinar su comunicazione e reportistica per la Direzione Lavori

La gestione delle informazioni in cantiere, in particolare delle comunicazioni e della reportistica, oltre a essere un obbligo di legge, è un’attività che richiede al direttore dei lavori molta attenzione e un grande dispendio di tempo ed energie. La digitalizzazione della documentazione assume un ruolo essenziale per garantire la corretta tenuta dei report e degli atti, ma rappresenta anche un mezzo ideale per velocizzare le operazioni e risparmiare tempo.

Il webinar gratuito Il Cantiere digitale: comunicazione e reportistica per la Direzione Lavori, che si terrà mercoledì 18 gennaio 2023 (ore 16:00-17:30), si pone l’obiettivo di fornire ai progettisti e ai direttori dei lavori tutte le informazioni normative e procedurali da seguire e gli strumenti operativi a supporto in grado di rendere il lavoro e il controllo di cantiere efficace ed efficiente, ottimizzando i tempi.

Per l’evento, organizzato da The PLAN, con il contributo incondizionato di PlanRadar e Maggioli Editore e la media partnership di EdilTecnico, è stato richiesto l’accreditamento per la formazione continua degli Architetti.

Il Cantiere digitale, contenuti del corso

Al corso gratuito Il Cantiere digitale: comunicazione e reportistica per la Direzione Lavori interverranno Marco Agliata, Architetto libero professionista, esperto di Direzione Lavori e Appalti e Fabio Arancio, Regional Manager Italia di PlanRadar.

PARTE PRIMA – Comunicazioni e Informazione in cantiere

Introduzione: aspetti normativi e procedurali

a cura di Marco Agliata

Gli strumenti attuali a disposizione della Direzione Lavori

– Procedure e atti vigenti a cura di Marco Agliata

– Esperienze e casi concreti a cura di Fabio Arancio

Risparmiare tempo e vantaggi tramite l’uso di nuovi strumenti digitali

a cura di Fabio Arancio

PARTE SECONDA – Reportistica

Predisposizione della reportistica per la Direzione Lavori: criticità e necessità

a cura di Marco Agliata

Le nuove tecnologie a supporto del tecnico per la reportistica di cantiere

a cura di Fabio Arancio

