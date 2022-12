La Casa 4.0: (ri)progettare la propria casa

La pandemia da Covid-19, la recente crisi geopolitica e la conseguente questione energetica, che aggrava il già critico quadro determinato dal cambiamento climatico, hanno reso evidente a tutti quello che questo libro ci ricorda: l’importanza di vivere in ambienti salubri, efficienti e confortevoli.



Fino alla metà del ‘900 si costruivano case fatte bene.



Poi abbiamo lasciato agli impianti il compito di supplire alle avversità climatiche e ai nostri bisogni.



Risultato: isole di calore, bollette economicamente insostenibili, case buie, riverbero del rumore tra vicini e tra stanze attigue, inquinamento degli ambienti interni.



Quali tecnologie, soluzioni distributive interne, dotazioni impiantistiche e infrastrutturali sono divenute irrinunciabili?



Come risolvere le tante problematiche che la permanenza forzata tra le mura domestiche ha messo in evidenza?



Sono alcuni degli interrogativi che tutti ci poniamo.



Questo libro offre risposte, spunti e possibili soluzioni per progettare o ri-progettare la propria abitazione in merito a diversi aspetti irrinunciabili, quando si parla di una casa moderna: dalla connessione per poter svolgere da remoto il lavoro o lo studio, alla flessibilità per la riorganizzazione funzionale (nel tempo e nello spazio), grazie ad arredi e partizioni mobili; dal comfort termico, visivo e acustico per garantire benessere agli abitanti, alla sicurezza di vivere in ambienti protetti e salubri; dall’auto produzione di energia, a quella di cibi, di compost per fertilizzare giardini e terrazzi e, perché no, in un futuro prossimo, anche di acqua.



Chiara Tonelli

Architetto, è professore ordinario in Tecnologia dell’architettura all’Università Roma Tre, dove è stata delegata del Rettore per la Sostenibilità ambientale. Ha ideato e coordinato le partecipazioni di Roma TRE al Solar Decathlon, vincendo nel 2012 il terzo premio e nel 2014 il primo premio. Ha condotto programmi TV sui temi dell’architettura.

