Intelligenza artificiale e openBIM®: WiseBIM entra a far parte del gruppo ACCA

WiseBIM entra a far parte del gruppo ACCA per portare il valore dell’intelligenza artificiale al mondo dell’openBIM®

Guido Cianciulli, fondatore di ACCA software, Tristan Garcia e Frédéric Suard, co-fondatori di WiseBIM, hanno annunciato l’ingresso della società WiseBIM nel gruppo ACCA grazie ad un significativo investimento azionario di ACCA software in WiseBIM accompagnato da un condiviso piano strategico di sviluppo.

ACCA software è una delle principali società di software BIM. Leader del mercato italiano ed è in costante crescita sul mercato internazionale è fortemente impegnata nello sviluppo di software e servizi basati su standard aperti per garantire il corretto svolgimento di un completo processo BIM in openBIM®. Trasformare il BIM in openBIM® è la sua missione.

WiseBIM è una società francese specializzata in intelligenza artificiale e deep learning per il BIM. Sviluppa tecnologie uniche e innovative per generare, per esempio, automaticamente modelli BIM da disegni o immagini 2D.

ACCA e WiseBIM, con le loro soluzioni facili da usare, incoraggiano tutti i tipi di professionisti dell’edilizia a passare al BIM. Entrambe le aziende europee condividono un forte atteggiamento innovativo, le stesse missioni e visioni. Queste aziende sono incentrate sulla gestione dei dati con la predilezione di formati aperti e dell’openBIM® per fornire soluzioni interoperabili per tutti.

Le azioni strategiche

WiseBIM apporta all’ecosistema aziendale di ACCA un know-how strategico sull’intelligenza artificiale e una presenza qualificata in Francia. Allo stesso tempo, ACCA software porta a WiseBIM competenze approfondite e soluzioni BIM utili a supportare la digitalizzazione degli operatori del settore delle costruzioni di ogni dimensione. Gli sviluppi delle due aziende si concentreranno su differenti azioni strategiche:

applicare l’intelligenza artificiale alla gestione dei modelli e dei processi BIM per semplificare e supportare gli scambi informativi in particolare realizzati con formati aperti openBIM®;

costruire attraverso WiseBIM una presenza di alta competenza sulle tecnologie ACCA nel territorio francese in grado di supportare prodotti, servizi e sviluppi anche personalizzati per grandi utenti;

condurre progetti di R&S e sviluppare tecnologie innovative basate su intelligenza artificiale;

contribuire congiuntamente allo sviluppo di approcci openBIM® e trasformare il BIM in openBIM® a livello globale.

L’obiettivo di questa alleanza è fornire ai professionisti AECO soluzioni facili da usare, online, openBIM® e convenienti. Insieme, ACCA software e WiseBIM segneranno l’inizio di una nuova era per l’architettura, l’ingegneria, l’edilizia, la costruzione e la manutenzione delle costruzioni.

Per Tristan Garcia, CEO di WiseBIM: “Questa partnership è una vera opportunità per WiseBIM di crescere al fianco di una società di software avanzato che condivide i nostri valori. Sono sicuro che, insieme, continueremo ad espandere l’uso del BIM su una scala molto più ampia“.

Guido Cianciulli, CEO di ACCA software, ha dichiarato: “Sono convinto che l’intelligenza artificiale e il machine learning applicati ai modelli e ai processi BIM incrementino significativamente il valore che il settore dell’AECO può ricavare dalla rivoluzione digitale in atto. L’ingresso di WiseBIM nel gruppo ACCA permette fin da subito l’implementazione di nuove soluzioni per facilitare la transizione digitale del settore delle costruzioni e di sviluppare prodotti e servizi adeguati ai grandi cambiamenti che ci attendono nel prossimo futuro.”

Informazioni su ACCA software

Fondata nel 1989 in Italia, ACCA software è il leader italiano e uno dei maggiori produttori mondiali di software e servizi per i settori dell’architettura, dell’ingegneria e delle costruzioni. La semplicità e la tecnologia avanzata che caratterizzano le soluzioni software di ACCA hanno rivoluzionato il settore delle costruzioni aumentando la produttività nelle pratiche di ingegneri, architetti, geometri e imprese di costruzione, scuole e università. ACCA software è l’esperto N°1 IFC openBIM® e dispone del maggior numero di soluzioni software certificate IFC.

Per ulteriori informazioni

acca.it

Informazioni su WiseBIM

Creata nel 2017 in Francia, WiseBIM è una società tecnologica spin-off della Commissione Francese per l’Energia Atomica e le Energie Alternative. In particolare, sviluppa soluzioni online innovative basate sull’Intelligenza Artificiale che facilitano e accelerano la generazione di modelli digitali interoperabili a partire da dati esistenti. WiseBIM è posizionato sui mercati dell’edilizia e delle infrastrutture esistenti.

Per ulteriori informazioni

wisebim.fr

Foto di copertina: a sinistra Tristan Garcia (WiseBIM), a destra Guido Cianciulli (ACCA software)