Strumenti dedicati ai progettisti nel nuovo portale del Consorzio POROTON Italia

Il Consorzio POROTON® Italia, in occasione del suo 50° anniversario (1972-2022), ha presentato il nuovo portale, completamente rinnovato e rivisto nelle funzionalità e negli strumenti dedicati ai progettisti.

Il nuovo sito è stato concepito per rendere sempre più fruibili informazioni e peculiarità delle soluzioni costruttive in muratura POROTON®, supportate da adeguata documentazione tecnica di approfondimento che trae origine dalle iniziative che il Consorzio POROTON® Italia da sempre attua e supporta con attività di ricerca e sviluppo nell’ambito delle strutture in muratura.

Questo anche in relazione all’evoluzione delle tipologie dei prodotti in laterizio, in tutti i campi di impiego: dall’aspetto strutturale a quello termico, dal comportamento acustico a quello al fuoco.

>> Vorresti conoscere altre iniziative dedicate ai progettisti? Clicca qui, è gratis

Nuovo portale POROTON® Italia, le novità

Oltre al completo restyling del portale, sono stati fatti numerosi interventi di miglioramento ed integrazione dei contenuti:

Ottimizzate le funzionalità di ricerca : Ricerca fornaci, Ricerca Laterizio, Ricerca Zone climatiche e Ricerca Zone sismiche;

: Ricerca fornaci, Ricerca Laterizio, Ricerca Zone climatiche e Ricerca Zone sismiche; Potenziamento della sezione “News” ;

; Aggiornamenti di tutte le pagine tematiche;

Riorganizzazione di tutti gli strumenti;

Nuovo sistema di registrazione e area riservata MyPOROTON;

MyPOROTON; Creazione della sezione FAQ.

La nuova area Tools & Download

Nell’area Tools & Download sono a disposizione informazioni, documentazione tecnica, strumenti e applicativi costantemente aggiornati in base all’evoluzione normativa e ai risultati di studi e ricerche, per supportare tecnici e operatori del settore nella loro attività di progettazione e consentire la scelta delle soluzioni tecniche ottimali con particolare riferimento alle murature in laterizio.

In particolare, le sezioni sono:

Strumenti; Documentazione tecnica; Quaderni tecnici; Certificazioni; Normative; Assistenza, contatti e FAQ; Concorsi.

Contenuti tecnici e area News

Oltre ai contenuti tecnici generali del sito, organizzati nelle aree “Consorzio”, “Laterizi”, “Sistemi costruttivi”, “Prestazioni e soluzioni”, particolare attenzione è stata dedicata all’ottimizzazione dell’area “News”, che raccoglie centinaia di articoli di carattere tecnico-scientifico, liberamente consultabili, con approfondimenti su molteplici tematiche inerenti le soluzioni in laterizio, organizzati per categorie, collegamenti tematici e con un motore di ricerca che permette di individuare facilmente i contenuti di interesse.

Area riservata MyPOROTON

Alcune delle risorse precedentemente descritte prevedono la richiesta di registrazione dell’utente nella nuova area MyPOROTON, che consente all’utente stesso di gestire in totale autonomia le scelte sui servizi di cui intende fruire, a partire dalla possibilità di ricevere le newsletter periodiche e la rivista digitale “Murature Oggi”.

Per ulteriori informazioni, e per creare un account MyPOROTON

poroton.it