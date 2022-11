Controllo accessi flessibile e personalizzato anche per la sede di SISAL

Abbiamo di recente visto il sistema di controllo accessi integrato e flessibile pensato da dormakaba per un importante progetto di riqualificazione a Milano, EDifici Garibaldi Executive (ED.G.E.); ora vediamo invece l’intervento sulla nuova sede di SISAL, situata anch’essa in una delle aree più innovative della città.

Il quartier generale SISAL si sviluppa su 9000 metri quadrati distribuiti su nove piani; un ambiente accogliente e inclusivo con spazi di lavoro flessibili e modulari – progettati dallo studio COIMA Image – che seguono il modello di lavoro ibrido adottato dall’azienda e mettono al centro l’attenzione per il benessere dei dipendenti e la sostenibilità ambientale.

Controllo accessi dormakaba per SISAL: mobile, sicuro, flessibile

Per rispondere ai requisiti del cliente, dormakaba – in collaborazione con la società di ingegneria internazionale DEERNS – ha definito e implementato una soluzione di controllo accessi con un livello elevato di personalizzazione .

Le esigenze di SISAL, infatti, erano quelle di trovare un partner di fiducia che potesse garantire un sistema sicuro e personalizzato, con un basso livello di obsolescenza tecnologica. Per questo la scelta è ricaduta sul sistema già collaudato di controllo accessi dormakaba exos 9300, una soluzione sicura e scalabile che risponde in modo particolare alle esigenze di dematerializzazione delle tessere di accesso e che può integrarsi in modo flessibile con sistemi terzi.

Exos 9300 offre, infatti, una vasta gamma di moduli scalabili e smart che si adattano facilmente per far fronte ai requisiti del cliente, includendo gestione autorizzazioni, gestione visitatori, gestione parcheggi, orari, presenze e molto altro.

Il sistema implementato per SISAL gestisce 32 punti di accesso attraverso i lettori dormakaba 90 01 (installati nelle aree perimetrali di accesso e pulsantiera ascensori), 91 04 (installate nelle porte di accesso ai piani) e 91 12 (con doppia verifica, installati sulle porte di accesso ai locali riservati come server IT, sala premi, ecc.).

Nell’ottica di creare un ambiente di lavoro flessibile e sicuro in cui gli accessi alle varie aree fossero digitalizzati, tutti i lettori sono predisposti per l’accesso mobile oltre a quello tradizionale attraverso il badge RFID.

Attraverso l’integrazione dell’SDK di Dormakaba, SisalPass ha consentito a Sisal di dismettere i badge fisici. Grazie all’utilizzo della tecnologia BLE ed NFC, è sufficiente avvicinare il dispositivo ai sensori, anche con APP in background, per accedere ai varchi del building. La procedura di attivazione della chiave di accesso si basa infatti su un controllo fra indirizzo e-mail e numero di cellulare del dipendente.

Grazie all’alta capacità di integrazione l’applicazione Sisal è quindi l’unica interfaccia utente con cui i dipendenti possono procedere per gestire varie funzioni (come la prenotazione dei parcheggi, dei desk negli uffici, le sale riunioni, i visitatori, la mensa e le strutture facility).

Varchi di accesso di design, per un’ambiente di lavoro moderno

Gli accessi agli uffici SISAL e alla palestra aziendale sono gestiti dai varchi dormakaba Argus 40, molto apprezzati per il loro design modulare. I varchi selezionati dal cliente sono in finitura Nera RAL 9005, con corrimano in finitura Niro S700 Acciaio Inox Satinato, colori che si combinano perfettamente con l’ambiente interno dell’edificio.

I varchi Argus sono completi di lettori dormakaba 90 01 integrati nella struttura, nella versione RFID/BLE, per consentire un accesso comodo attraverso lo smartphone. Inoltre, per garantire un alto livello di accessibilità a tutti gli utenti, i varchi hanno una larghezza di passaggio di 900 mm, più ampia rispetto alla versione standard.

