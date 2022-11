Legge di Bilancio 2023. Nella bozza del testo nessuna novità sul Superbonus

La bozza del disegno di legge di Bilancio 2023 sta già circolando in rete e dal testo si evincono nuove misure in materia di: caro energia, regime forfettario, agevolazione prima casa under 36 e limite contante.

La Legge di Bilancio 2023 sembrerebbe non introdurre novità sui Bonus Edilizi, difatti nel testo non si parla in alcun modo di Superbonus ma nemmeno di cessione del credito a differenze delle aspettative nutrite negli scorsi mesi.

Le cose potrebbero cambiare, ma intanto analizziamo quali sono le novità, non in materia di Bonus Edilizi, contenute nel testo del disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri per l’anno finanziario 2023.

Si tratta di una manovra di bilancio di quasi 35 miliardi di euro e il primo testo diffuso si compone di 71 pagine. Vediamo sinteticamente alcune delle misure previste.

Caro energia

Con un comunicato stampa emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato reso noto che con la Legge di Bilancio 2023 viene confermata l’eliminazione degli oneri impropri delle bollette, rifinanziato fino al 30 marzo 2023 il credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale che per bar, ristoranti ed esercizi commerciali salirà dal 30% al 35% mentre per le imprese energivore e gasivore dal 40% al 45%.

Inoltre, per l’anno 2023, è previsto il Bonus Sociale Elettrico e Gas. Ovvero sono ammessi alle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e alla compensazione per la fornitura di gas naturale, i nuclei famigliari con un ISEE valido nel corso dell’anno 2023 pari a 15 mila euro.

Flat Tax autonomi e regime forfettario

Con la nuova Legge di Bilancio per il 2023, la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare un‘imposta forfettaria del 15% sostitutiva di Irpef, Irap e Iva, è stata innalzata a 85 mila euro, dai 65 mila attuali.

Con l’aumento della soglia è stata introdotta una “tagliola anti-evasione”, un meccanismo di espulsione dal regime forfettario per chi “gioca” con fatturati e redditi. Il meccanismo attuale, infatti, consente alle partite Iva di sforare la soglia dei 65 mila euro senza subire ripercussioni fiscali immediate.

Dal 2023, invece, chi avrà compensi o ricavi superiori ai 100 mila uscirà immediatamente dal forfettario, senza aspettare l’anno fiscale seguente (e dovrà anche emettere fatture Iva). Chi invece supererà la nuova soglia degli 85 mila, ma restando sotto ai 100 mila, uscirà dal regime forfettario a partire dall’anno successivo, quindi dal 2024 >> ne abbiamo parlato meglio in questo articolo <<

Agevolazioni prima casa giovani under 36

Prevista una proroga al 31 dicembre 2023 per l’agevolazione per l’acquisto prima casa per under 36.

Ricordiamo che tale agevolazione è stata introdotta dall’art. 64 c. 6-8 del D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis) che ha previsto l’esenzione da imposizione per le compravendite (compresi gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione) di prima casa (non di lusso) e per il mutuo stipulato per il relativo finanziamento, per le stipule:

effettuate nel periodo dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2022 (termine originario 30 giugno 2022 poi prorogato dalla Legge di Bilancio 2022),

(termine originario 30 giugno 2022 poi prorogato dalla Legge di Bilancio 2022), da parte di soggetti under 36 (occorre non aver ancora compiuto 36 anni nell’anno in cui c’è il rogito – esempio: acquisto nel 2021 bisogna compiere i 36 anni dal 2022 in poi) e con Isee non superiore a € 40 mila annui (Isee con dati reddituali e di patrimonio riferiti al secondo anno precedente – esempio: acquisto nel 2021 Isee 2019; per ulteriori specificazioni si veda Circolare delle Entrate 12/2021).

Limite contante

Nel testo viene disposto che a partire dal 1° gennaio 2023, la soglia per il pagamento in contanti è innalzata da 1.000 a 5.000 euro.

