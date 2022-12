Isolamento senza cappotto esterno. Con Multipor garantito isolamento dall’interno e benessere abitativo

Quando non è possibile intervenire dall’esterno per isolare l’involucro edilizio, una soluzione efficace è quello di realizzare un isolamento dall’interno che elimini le situazioni di basse temperature superficiali delle pareti, contenga in più possibile le dispersioni termiche e al tempo stesso consenta di creare un ambiente confortevole, salubre e sicuro.

Per l’isolamento interno di pareti perimetrali come alternativa alle contropareti a secco, il sistema di isolamento interno Multipor in pannelli di tipo M4 può essere applicato sia a parete che a soffitto.

Il pannello Multipor M4 permette spessori elevati di isolamento interno, senza ricorrere all’uso di barriere al vapore, tipiche dei sistemi a secco.

Un profilo ambientale di eccellenza

Multipor è un isolante minerale non fibroso, prodotto esclusivamente con materiali di origine minerale come calce, sabbia e acqua, attraverso un processo che richiede consumi minimi di energia. Le sue elevate prestazioni termiche lo rendono adatto per la realizzazione di edifici in cui sono richiesti parametri restrittivi di isolamento termico come nel caso di Edifici Passivi o a Energia Quasi Zero.

Inoltre l’elevata inerzia termica di Multipor fa registrare un livello di assoluto rilievo: con un elevato valore di sfasamento e un ridotto fattore di attenuazione, permette di realizzare notevoli risparmi in termini di consumi di combustibile o in generale di energia, per il riscaldamento invernale ma soprattutto per la climatizzazione estiva. Grazie alla sua composizione minerale e alla sua solidità e compattezza, Multipor offre una elevata resistenza a compressione e agli urti, consentendo di realizzare interventi di isolamento ottimali e garantiti anche dal punto di vista della resistenza meccanica.

Non ultime le caratteristiche di elevata traspirabilità e reazione al fuoco (Euroclasse A1) rendono Multipor un prodotto eccellente per l’isolamento a cappotto e per l’isolamento di solai freddi. I pannelli isolanti Multipor sono compatti, ma al tempo stesso leggeri e maneggevoli, caratteristiche che li rendono rapidi e sicuri da lavorare, riducendo i rischi di errore.

Multipor è un materiale ecologicamente e biologicamente innocuo. Le caratteristiche di eco-sostenibilità sono attestate inoltre dalla Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) e dalla prestigiosa certificazione natureplus®; mentre l’Eco Institut ne garantisce la salubrità dovuta all’assenza di emissioni di VOC.

Le sue prestazioni garantite e le sue proprietà ecosostenibili permettono di ottenere i crediti previsti dai protocolli di certificazione ambientale come LEED e ITACA.

Il pannello minerale Multipor, le cui caratteristiche prestazionali rimangono inalterate nel tempo, forma insieme alle malte e a elementi speciali un vero e proprio sistema, in grado di rispondere a qualsiasi sfida di riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente, e grazie alla sua composizione completamente naturale è perfettamente compatibile con le proprietà materiche degli elementi costruttivi del passato.

