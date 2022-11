Rete Professioni Tecniche deposita esposti contro le video asseverazioni Superbonus

La Rete Professioni Tecniche non demorde e difende la propria posizione in merito alla richiesta avanzata da Deloitte circa la presentazione di un video, da parte dei tecnici asseveratori, che attesti l’esistenza del cantiere e lo stato dei lavori soggetti a detrazione fiscale, al fine di validare la procedura di cessione del credito da parte degli istituti di credito.

RTP non ci sta e in rappresentanza della categoria si è mossa presentando esposti presso il Garante per la protezione dei dati personali (GPDP) e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) che dovranno pronunciarsi sull’iniziativa della Deloitte.

A detta della Rete si tratta di una pretesa illegittima che lede, oltre alla dignità dei professionisti, la privacy del committente e dei lavoratori in cantiere e configura un illegittimo e vessatorio abuso di posizione dominante da parte sia dell’advisor che del gruppo bancario di riferimento.

Video asseverazioni e illegittimità correlate

Attraverso un comunicato stampa, RPT ha riepilogato cosa è accaduto nelle ultime settimane e spiegato perché la richiesta di una video-asseverazione presenta illegittimità:

“nell’ambito di una convenzione con un’associazione di imprese edili, la Deloitte ha messo a disposizione di committenti, imprese e professionisti una piattaforma destinata alla gestione documentale necessaria all’ottenimento ed alla circolazione del credito fiscale citato. Questa piattaforma interviene in una fase del procedimento successiva all’attestazione (da parte di ENEA) della correttezza documentale del singolo fascicolo. La piattaforma, dunque, agisce solo in relazione agli aspetti bancari/finanziari dell’operazione, quando i professionisti attestatori/asseveratori hanno già reso la propria prestazione professionale, confermando, sotto la propria responsabilità, la corretta esecuzione dei lavori edilizi necessari per fruire del bonus fiscale”.

Per la Rete, Deloitte ha inopinatamente ed autonomamente introdotto, fra la documentazione ritenuta necessaria per consentire l’accesso alla possibilità di circolazione del credito fiscale, un obbligo che presenta rilevanti illegittimità.

In particolare, da alcune settimane, viene esplicitamente richiesto per supposte finalità antifrode, dalla piattaforma in questione il caricamento di una sorta di “video asseverazione” (da parte dell’impresa esecutrice dei lavori e/o dai professionisti tecnici a vario titolo coinvolti nell’appalto) che rechi una dettagliata ripresa dei lavori effettuati e delle aree interessate dall’intervento.

La RPT ha segnalato, dapprima informalmente e poi con apposita diffida alla Società di consulenza, che tale ripresa video – acquisita, conservata e soprattutto valutata con strumenti, modalità, tempistiche e professionalità non note – non è richiesta da nessuna norma vigente e non pare, comunque, adeguatamente sostenuta da adeguate basi normative.

Non avendo ricevuto alcun riscontro, come a suo tempo annunciato, la RPT ha proceduto alla presentazione dei suddetti esposti all’Antitrust e al Garante privacy. Nel frattempo, altre iniziative sono allo studio.

Foto: iStock.com/CatLane