Realizzazione cancellata: è attività edilizia libera? Dipende

La realizzazione di una modesta cancellata rientra nell’attività edilizia libera? Oppure è richiesto il permesso di costruire o una segnalazione certificata di inizio attività? E l’autorizzazione paesaggistica ci vuole? Dipende. Vediamo una recente sentenza.

Come è noto, il provvedimento che ingiunge la demolizione di opere assoggettate a permesso di costruire costituisce un atto a carattere vincolato e presuppone puramente e semplicemente il rilievo dell’esistenza di opere soggette a permesso di costruire e della loro realizzazione in difetto di titolo.[1]

È, per definizione, soggetta al rilascio del permesso di costruire ogni attività che comporti la trasformazione del territorio mediante l’esecuzione di opere comunque attinenti agli aspetti urbanistici ed edilizi ove il mutamento e l’alterazione abbiano un qualche rilievo ambientale ed estetico o anche solo funzionale; pertanto, il titolo abilitativo edilizio è richiesto sia nel caso di realizzazione di opere murarie sia quando si intenda realizzare un intervento sul territorio che, pur non richiedendo opere in muratura, comporti la perdurante modifica dello stato dei luoghi[2].

Tanto premesso, applicando le suesposte linee ermeneutiche, il TAR Campania, Salerno, sez. II, nella sent. 21 ottobre 2022, n. 2775, ha affermato che rientra nell’attività edilizia libera (ex art. 6 del Testo Unico Edilizia – DPR n. 380/2001), senza neanche la necessità di una DIA/SCIA[3], la realizzazione di:

“un cancello di ferro installato dove in precedenza vi erano i resti di una vecchia inferriata”, con piccole grate ai lati;

“una cancellata metallica, delle dimensioni di mt. 0,70 X 1,95 circa, costituita da un’anta realizzata con profili scatolari 2 rettilinei lisci a sezioni e spessori variabili, completa di serratura con chiave e maniglia”.

Secondo i giudici, le opere sono “evidentemente prive di autonoma rilevanza urbanistico-funzionale, non dispiegando alcun impatto rilevante sull’assetto edilizio circostante, proprio in ragione della loro scarsa consistenza strutturale e funzionale”; conseguentemente, non si può configurare la necessità del preventivo permesso di costruire[4] e l’eventuale ordinanza di demolizione, ove adottata, risulta illegittima.

Parimenti, nel caso specifico, è stato evidenziato che, poiché si era dinanzi ad una sostituzione di una precedente inferriata[5], non si poneva neanche la necessità di richiedere l’autorizzazione paesaggistica: ed infatti, il punto A.13 dell’Allegato A del DPR n. 31/2017 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), considera eseguibili senza autorizzazione gli “Interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti che non interessino i beni vincolati ai sensi dei Codice, articolo 136, comma l, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico- testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici”.

Diversamente, serve l’autorizzazione semplificata, ai sensi del punto B.21, per la “realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta, interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento dei medesimi manufatti, se eseguiti con caratteristiche morfo-tipologiche, materiali o finiture diversi da quelle preesistenti e, comunque, ove interessino beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a) , b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici”.

