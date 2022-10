Webinar: prefabbricazione per le infrastrutture e il successo del PNRR. Programma e iscrizione

L’impiego di strutture prefabbricate in CA/CAP per il rinnovo e potenziamento delle infrastrutture in Italia consente di perseguire migliori tempistiche esecutive ed elevati standard di qualità dei manufatti, che ben si adattano al nuovo programma PNRR.

Questo risultato, già noto nel passato, risulta sempre più attuale al fine di minimizzare i rischi legati ai difetti congeniti nei getti massivi in opera di calcestruzzo, sopperire alla carenza sempre più elevata di manodopera qualificata in cantiere e infine poter perseguire le migliori prestazioni per durabilità e manutenibilità in esercizio.

Questo approccio risulterebbe auspicabile anche per velocizzare le fasi di costruzione nelle infrastrutture, implementando una completa industrializzazione del processo costruttivo oltre ad adottare in modo sistematico i più recenti progressi nelle tecnologie dei calcestruzzi (alte prestazioni, additivi e fibre, protezioni superficiali, ….) e dei dettagli costruttivi (armature non metalliche, inserti e giunzioni, dispositivi di monitoraggio….).

Il sistema di prefabbricazione nelle infrastrutture, ad esempio per gallerie / muri / viadotti, si presta bene anche ad una progettazione con metodologia BIM oltre a garantire l’applicabilità di metodologie a “ciclo di vita” come ad esempio il DfMA (Design for Manifactures and Assembly), dove i concetti di assemblaggio, modularizzazione e standardizzazione, consentono di efficientare il processo di costruzione garantendo una riduzione dei rischi rispetto ad un metodo di tipo tradizionale (mirando all’ottimizzazione di efficienza energetica, sostenibilità,…) e di proporre soluzioni mirate allo smontaggio e alla sostituzione (ideale per gestire l’evoluzione di manufatti e/o consentire una manutenzione programmata per parti o componenti).

A proposito di queste tematiche, il Collegio dei Tecnici della Industrializzazione Edilizia organizza il seminario online, “L’industria della prefabbricazione per il rinnovo ed il potenziamento sostenibile delle infrastrutture. Garanzia di tempi e qualità nella costruzione per il successo del PNRR”, che si terrà il 9 novembre 2022, con il patrocinio di: Fédération Internationale du Béton e Associazione Italiana Calcestruzzo Armato Precompresso.

I referenti scientifici sono: Carlo Beltrami, Lombardi Ingegneria, Alessandro Palermo, Università di Canterbury (NZ) e Marco Di Prisco, Politecnico di Milano.

Vediamo nel dettaglio il programma e come partecipare al seminario online.

Il programma

14:15 Saluto introduttivo

Enrico Nusiner , Presidente CTE

Saluto introduttivo , Presidente CTE 14:30 Introduzione. Progettazione di strutture prefabbricate nelle infrastrutture: motivazioni, vantaggi e prestazioni a ciclo di vita

Carlo Beltrami , Lombardi Ingegneria

Introduzione. Progettazione di strutture prefabbricate nelle infrastrutture: motivazioni, vantaggi e prestazioni a ciclo di vita , Lombardi Ingegneria 15:05 La prefabbricazione di opere infrastrutturali, una fonte di innovazione e sviluppo

Cesare Montenet , Paver

La prefabbricazione di opere infrastrutturali, una fonte di innovazione e sviluppo , Paver 15:40 La prefabbricazione nelle opere infrastrutturali in ambito stradale e ferroviario: vantaggi, applicazioni, esperienze e sviluppi industriali

Dino De Toni e Giuseppe Fumagalli , SPIC

La prefabbricazione nelle opere infrastrutturali in ambito stradale e ferroviario: vantaggi, applicazioni, esperienze e sviluppi industriali , SPIC 16:15 Pausa

Pausa 16:30 Nuove frontiere nell’utilizzo della prefabbricazione per la realizzazione di opere infrastrutturali per il trasporto

Gilberto Dreas , Deal (Gruppo De Eccher)

Nuove frontiere nell’utilizzo della prefabbricazione per la realizzazione di opere infrastrutturali per il trasporto , Deal (Gruppo De Eccher) 17:05 Esempi applicativi di manufatti prefabbricati per la realizzazione di impalcati, gallerie, pareti fonoassorbenti

Bruno Della Bella , Diego Cian e Luca Roberti Gruppo Centro Nord, Stefano Cerea Fornace Calandra

Esempi applicativi di manufatti prefabbricati per la realizzazione di impalcati, gallerie, pareti fonoassorbenti , e Gruppo Centro Nord, Fornace Calandra 17:40 Nuova Zelanda e USA: ricerca e nuove applicazioni avanzate delle strutture prefabbricate nelle infrastrutture

Alessandro Palermo , University of Canterbury (NZ)

Nuova Zelanda e USA: ricerca e nuove applicazioni avanzate delle strutture prefabbricate nelle infrastrutture , University of Canterbury (NZ) 18:15 Discussione

Discussione 18:30 Chiusura

Istruzioni per partecipare

Partecipando, è previsto il rilascio di 3 crediti formativi professionali (d.p.r. 137 Del 07/08/2012) sarà valido per i soli iscritti all’albo degli Ingegneri (crediti validi su tutto il territorio nazionale).

Il riconoscimento dei crediti sarà subordinato ad una frequenza del 100% dell’evento.

La quota di iscrizione è di € 70,00+IVA.

La quota di iscrizione ridotta per i soci CTE è di € 50,00 (quota non soggetta ad IVA)

Per ulteriori informazioni

Collegio dei Tecnici della Industrializzazione Edilizia

info@cte-it.org | www.cte-it.org

