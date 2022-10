Compenso incarichi collaudo. No alle stesse tariffe per dipendenti pubblici e professionisti esterni

Con la Delibera n. 453 del 5 ottobre 2022, ANAC fornisce indicazioni sulla modalità di calcolo del compenso per gli incarichi di collaudo, chiarendo che esiste una differenza tra dipendenti pubblici e professionisti esterni alla pubblica amministrazione.

Attraverso la delibera, avente per oggetto “Segnalazione di presunte irregolarità nell’adozione di regolamento interno per i servizi di collaudatore e commissario di gara in favore dei dipendenti dell’Associazione Irrigazione Est Sesia – Consorzio di Irrigazione e Bonifica di Novara”, l’Autorità richiama un consorzio piemontese che, in un apposito regolamento per l’affidamento interno dei collaudi, ha previsto il riconoscimento di compensi assimilabili a quelli dovuti ai professionisti.

Vediamo meglio nel dettaglio i motivi che sono alla base del parere rilasciato dall’ANAC.

Le tariffe professionali non sono applicabili per i dipendenti pubblici

Sull’applicazione delle tariffe, ANAC è chiara! Non è possibile fare riferimento alle stesse tariffe professionali di ingegneri e architetti, neanche se dimezzati del 50%, per stabilire i compensi da corrispondere per gli incarichi di collaudo ai dipendenti di un consorzio di irrigazione e bonifica.

L’attività affidata al personale interno va premiata esclusivamente attraverso il meccanismo degli incentivi che si somma all’ ordinaria retribuzione e non può superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Per l’Autorità, non è coerente con il principio di economicità del codice appalti il riconoscimento di compensi calcolati secondo le tariffe professionali, seppure decurtati del 50%. Vanno contro il principio di economicità anche i compensi a favore dei dipendenti del consorzio per l’attività di commissario di gara, in aggiunta alla normale retribuzione.

Vige il codice dei contratti pubblici

Inoltre, ANAC fa una precisazione ricordando che al consorzio in questione, essendo privato di interesse pubblico, si applica il codice dei contratti pubblici: gli appalti cui si riferiscono gli incarichi di collaudo conferiti ai dipendenti interni infatti riguardano la gestione “bonifica” dell’ente da ricondurre senz’altro alla figura e alle prerogative dell’organismo di diritto pubblico.

ANAC pertanto richiama il consorzio a una stretta osservanza delle norme sull’incentivo per la remunerazione delle funzioni tecniche dando attuazione a quanto previsto dall’articolo 113 del codice appalti. Il consorzio deve comunicare all’ANAC entro 30 giorni le decisioni assunte sulla scorta dei rilievi avanzati dall’Autorità.

