Decreto MITE semplifica le procedure per l’installazione delle sonde geotermiche

Il ministro Roberto Cingolani ha firmato il decreto MiTE che snellisce le procedure e uniforma la regolamentazione nazionale in materia di installazione sonde geotermiche.

Il provvedimento normativo è collegato al Decreto Energia (DL N.17/2022) con il quale è stata anche introdotta la possibilità di agevolare le spese di installazione delle sonde geotermiche mediante il Superbonus 110%.

La pubblicazione del decreto MiTE installazione sonde geotermiche è in ritardo ed il Consiglio Nazionale dei Geologi ha fatto presente la questione ricordando l’imminente necessità di ricorrere a forme di energia alternative, provenienti da fonti rinnovabili.

Vediamo nel dettaglio quali sono le novità che verranno introdotte dal decreto MiTE.

Impianti in edilizia libera e regole uguali per tutte le regioni

L’energia geotermica è l’energia immagazzinata sotto forma di calore sotto la crosta terrestre e questa, ai sensi del D.Lgs. 199/2021, rientra tra le energia da fonti rinnovabili ovvero proveniente da fonti rinnovabili non fossili, così come l’energia: eolica, solare, mareomotrice, idraulica, proveniente da biomassa, da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e da biogas.

Con il decreto MiTE viene disciplinata l’istallazione delle sonde geotermiche in edilizia libera fino a 50 kW e 80 metri di profondità e una procedura abilitativa semplificata fino a 100 kW e 170 metri di profondità.

Con il provvedimento si intende uniformare le regole per tutto il territorio nazionale eliminando le differenze che in alcuni casi rallentano e limitano l’istallazione del sistema.

Per quanto riguarda la progettazione e la direzione lavori, degli impianti a circuito chiuso, è previsto un test di risposta termica fino a 100 kW, mentre fino a 50 kW sarà possibile utilizzare dati già disponibili. Inoltre, la direzione lavori del cantiere di perforazione dovrà essere affidata obbligatoriamente a un professionista abilitato, in possesso di competenze circa gli aspetti geologici, idrogeologici, ambientali e degli eventuali impatti termici sul sottosuolo.

Il decreto MiTE e l’appello dei geologi

La pubblicazione del decreto MiTE installazione sonde geotermiche è in ritardo ed il Consiglio Nazionale dei Geologi ha sollevato il problema dichiarando:

“La geotermia attende il decreto ministeriale per la disciplina delle piccole utilizzazioni geotermiche, che le consenta di contribuire alla riduzione della dipendenza estera da fonti fossili in tempi rapidi: perché tale decreto è ancora fermo?”.

Il presidente della categoria Arcangelo Francesco Violo ha ricordato che “nell’ambito dell’energie rinnovabili, la geotermia sta assumendo sempre maggiore importanza, dato che il ministro ha condiviso negli Stati Generali della Geotermia che si sono tenuti a Roma nello scorso mese di giugno, costituendo un’ importante fonte energetica alternativa caratterizzata da continuità e programmabilità della produzione ad elevata sostenibilità”.

Il CNG segue il tema attraverso il coordinamento della “Piattaforma Geotermia” (con le associazioni del settore, gli Enti Pubblici e privati, gli Istituti scientifici e ministeriali) che ha collaborato e condiviso con la segreteria tecnica del MiTE la bozza del testo del decreto ministeriale.

Il Consiglio ha sottolineato la necessità di una scelta immediata riguardo lo sviluppo della geotermia come fonte rinnovabile strategica sia per la produzione elettrica, sia per le applicazioni termiche al fine di avere un risparmio economico. Per tale motivo risulta fondamentale il decreto affinché vengano definite le regole a livello nazionale e garantita l’installazione fino ad 1 milione di impianti a bassa entalpia in ambito locale.

