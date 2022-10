Riscaldare casa senza gas? È possibile con la vetrata attiva. Ecco come funziona

Avere una casa senza gas è possibile. Ma avere delle vetrate in grado di scaldare un’abitazione è qualcosa di avveniristico.

NSG TEC™ è un vetro bassoemissivo trasparente con sorprendenti caratteristiche elettro conduttive, che lo rendono perfetto per scaldare un’abitazione, andando ad affiancare o sostituire l’impianto di riscaldamento tradizionale.

L’ampia superficie finestrata permette di fornire valori di potenza sufficienti al riscaldamento della stanza, garantendo condizioni di comfort insuperabili, non solo nel residenziale ma anche in alberghi e strutture ricettive e senza l’impiego di gas.

Come funziona la vetrata attiva?

Il vetro trasparente con rivestimento pirolitico NSG TEC™ è caratterizzato da:

elevato rendimento elettrico;

durabilità delle prestazioni nel tempo;

uniformità delle caratteristiche elettriche sulla superficie del vetro.

Il marchio Powered by NSG TEC™ assicura l’uniformità di prestazioni sulla lastra e la costanza nel tempo, per garantire un prodotto efficiente e durevole.

La vetrata attiva può essere utilizzata in climi rigidi per sostituire gli scuri, garantendo una visione indisturbata dell’ambiente esterno, inoltre elimina spifferi e asimmetrie radiative vicino al vetro.

Questa soluzione risolve il fenomeno della condensa superficiale sul vetro permette di mantenere le condizioni ambientali desiderate ed è integrata con dispositivi domotici di regolazione degli impianti, consente di ottenere il massimo comfort, un’elevata efficienza energetica e un cospicuo risparmio monetario.

Va precisato che può essere utilizzata in affiancamento dell’impianto di riscaldamento e, ad esempio nelle case stagionali, in sostituzione, qualora esso non sia presente, permettendo un importante risparmio economico e può essere impiegata per riscaldare un’abitazione, per evitare il fenomeno della condensa, come anche per lo scioglimento della neve in superfici calpestabili (pavimentazione o copertura in vetro).

Come installare una vetrata attiva?

Sul territorio nazionale è presente una rete qualificata di Partner, per progettare, realizzare ed installare la vetrata attiva, identificata dal marchio Powered by NSG TEC™, che garantisce le prestazioni del manufatto e la loro costanza nel tempo.

La soluzione ha il marchio Powered by NSG TEC™ che garantisce la scelta agli architetti e ai committenti.

Per ulteriori informazioni

pilkington.com

Foto: Wonderfall Chalet ©pilkington