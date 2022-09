Cessione crediti, la nuova asseverazione Ora per Allora: regole e modelli da compilare

Come abbiamo visto, le novità introdotte con il decreto Aiuti-bis hanno cambiato ancora una volta le carte in tavola per quanto riguarda la cessione dei crediti, e richiedono un nuovo impegno da parte dei professionisti tecnici, che dovranno asseverare le spese “ora per allora”, come indicato espressamente nel testo.

Un testo che, peraltro, precisa espressamente che asseverazioni e visto in questo caso hanno l’unico scopo di mettere al riparo il cessionario dalla possibilità di essere chiamato in causa in caso di frodi (>> ne abbiamo parlato nell’articolo Responsabilità solidale per chi acquisisce i crediti solo in caso di dolo o colpa grave).

L’obiettivo delle disposizioni, infatti, è quello di rendere possibile la circolazione sul mercato dei “vecchi” crediti d’imposta, ossia di quelli ceduti prima dell’entrata in vigore delle norme che dal 1° maggio scorso hanno istituito la tracciabilità dei crediti stessi e il divieto di frazionamento, rendendo più facili i controlli da parte dell’Agenzia delle entrate.

Ma non solo. Ad essere soggetti ai nuovi obblighi, infatti, sono tutti i bonus che danno diritto a detrazioni fiscali per le quali è prevista la possibilità di opzione per la cessione del credito, ossia anche per tutte le spese effettuate dal 1° gennaio 2020 al 12 novembre 2021, data nella quale è entrato in vigore il decreto Antifrode che ha esteso la portata di visto e asseverazioni. Inoltre, salvo ulteriori chiarimenti, entreranno nell’ambito dei nuovi obblighi anche tutti i bonus al momento esentati dalla legge, ossia gli interventi realizzati nell’ambito dell’edilizia libera, e gli interventi con cantieri di importo inferiore ai 10 mila euro.

Per districarsi tra queste novità, la nostra esperta Lisa De Simone, ha preparato un pacchetto operativo in cui troviamo:

un’analisi delle disposizioni,

il facsimile dei modelli di asseverazione,

la guida alla compilazione

la normativa di riferimento.

