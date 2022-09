La prossima edilizia è 4.0

L’industria dell’edilizia è cambiata molto nel corso dei decenni. Ne è cambiato ogni aspetto, dalla progettazione di un nuovo edificio fino al tipo di permessi edili richiesti. Ma questo è solo l’inizio. Il futuro di questo settore è sempre più tecnologico ed innovativo, per arrivare a realizzare obiettivi come la sostenibilità e la sicurezza di chi lavora in cantiere.

Ora, con la digitalizzazione e l’automatizzazione, questa industria continua a cambiare. Queste due tendenze non riguardano solo l’edilizia. Infatti, l’avvento di Internet ha avuto un impatto indiscutibile sul mondo del lavoro, anche in Italia. Nonostante sia più ovvio in settori come la moda o l’e-commerce, questo cambiamento sta avvenendo anche nell’edilizia, che è sempre più digitale.

I motivi per scegliere l’automatizzazione

Uno degli usi più “banali” di software e macchine durante il lavoro è l’automatizzazione di processi come l’archiviazione dei dati, la gestione di ordini oppure la promozione online attraverso esperti (come l’agenzia di link building AWISEE). Però queste sono solo alcune delle funzionalità più pratiche e immediate. Infatti, la digitalizzazione e l’automatizzazione nell’intero settore edile possono beneficiare altre parti del settore produttivo.

Iniziando con le case smart, cioè case e spazi hi-tech. I dispositivi automatici e gli impianti da remoto aiutano a risparmiare sulle bollette, assistono in lavori di pulizie (e non solo) e garantiscono la sicurezza degli inquilini. Ma può diventare smart anche il modo in cui si costruisce una casa, grazie a macchinari come le impastatrici automatiche per premiscelati o le tagliatrici e raddrizzatrici. Sempre di più, lo strumento di lavoro è fatto su misura. E non è più manuale.

Questo è uno dei tanti obiettivi che si è ripromessa l’azienda ABB Robotics, che vuole rivoluzionare l’industria edile in ogni suo processo. Secondo una ricerca di mercato dell’azienda, l’81% delle imprese edili conferma di voler usare un robot nei prossimi 10 anni per migliorare due elementi: sicurezza ed impatto ambientale (per il 42% delle imprese intervistate). Non manca nemmeno un’attenzione particolare ad abitazioni economiche ed ecologiche.

“L’automazione robotizzata offre un enorme potenziale per migliorare la produttività, l’efficienza e la flessibilità in tutto il settore edile,” ha scritto ABB Robotics in un recente comunicato stampa, “oltre a rendere il settore più sicuro e più efficiente in termini di costi, i robot stanno migliorando la sostenibilità riducendo l’impatto ambientale, aumentando la qualità e riducendo gli sprechi.”

In più, migliora anche la sicurezza in cantiere, dato che le macchine possono muovere carichi pesanti e pericolosi, evitando inutili morti sul lavoro. Purtroppo, le storie di chi perde la vita in un cantiere edile sono sempre più frequenti. Tra le cadute e la mole di lavoro insostenibile, il lavoro è sempre più instabile. Ma la nuova frontiera dell’edilizia si ripromette di invertire la rotta.

Le case del futuro

Una tecnologia che può aiutare a migliorare le sorti dell’industria edile è quella della stampa 3D. Questa innovazione permette di personalizzare le costruzioni e i piani, tanto che è stata presentata durante la 17a Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia dallo studio MAEID.

Quindi, le case del futuro sono davvero fatte su misura e sono smart. Ma c’è di più. Infatti, il Laboratorio dell’Immaginazione sulle Costruzioni Future ha individuato quattro tipologie di edifici che saranno sempre più rilevanti. Oltre agli spazi smart, ci sono le case bunker, nido, bicicletta e shuttle. Secondo il Laboratorio, le case del futuro saranno intelligenti, oasi per chi ci vive, sostenibili e con intelligenza artificiale.

Insomma, il benessere è al centro. Si tratta del benessere degli inquilini, della comunità e del pianeta. Come dimostra la “casa bunker” che diventa un rifugio in un mondo sempre più complicato e spesso ostile. È l’edilizia 4.0, piena di innovazione e di promesse.

