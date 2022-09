Edilizia scolastica e PNRR: un webinar su materiali, sostenibilità e opportunità

Il corso online in diretta Edilizia scolastica e PNRR: materiali, sostenibilità e opportunità – Organizzato da International Campus, con la collaborazione di The Plan e il contributo incondizionato di Wienerberger e Maggioli Editore – esplora in che modo il PNRR possa costituire un’importante fonte di finanziamento per il rinnovo green e sostenibile del parco edifici della scuola italiana.

In particolare il webinar, che si terrà mercoledì 12 ottobre 2022, dalle ore 15.00 alle 17.00, ha l’obiettivo di fornire un quadro chiaro delle strategie messe in atto dall’Ue e dal nostro Paese per la riqualificazione delle strutture scolastiche. Una parte rilevante del webinar sarà dedicata ai temi tecnologici: dall’approccio della progettazione e del costruire mediterraneo all’uso di materiali naturali e sostenibili.

L’evento gratuito, che approfondirà in particolare l’impiego del laterizio per gli edifici scolastici del futuro, è destinato a professionisti tecnici (Architetti, Geometri, Ingegneri, Periti), a dirigenti e tecnici degli Uffici Tecnici degli enti locali e alle aziende del settore edilizio e dell’efficienza energetica.

Sono riconosciuti 2 CFP per la formazione continua degli Architetti ed è in corso l’accreditamento per la formazione continua degli Ingegneri.

PNRR per l’edilizia scolastica, i contenuti del webinar

Dalle strategie europee all’applicazione della sostenibilità nell’edilizia

a cura del dott. Max Mauri , Esperto di appalti verdi di Regione Lombardia

a cura del , Esperto di appalti verdi di Regione Lombardia Il costruire mediterraneo per l’edilizia naturale del futuro

a cura dell’ arch. Paolo Rava , Presidente ANAB (Associazione nazionale Architettura Bioecologica), professore a contratto Università di Bologna

a cura dell’ , Presidente ANAB (Associazione nazionale Architettura Bioecologica), professore a contratto Università di Bologna I tre pilastri della sostenibilità applicati al settore dei laterizi: dall’economia circolare alla durabilità

a cura dell’ing. Dario Mantovanelli, Responsabile tecnico Wienerberger

