Soluzioni modulari prefabbricazione: sostenibilità e progettazione nelle emergenze

Sul tema architettura modulare prefabbricata abbiamo intervistato l’ingegnere Vito Amati, Amministratore Delegato Italia di Algeco, che ha risposto a tre domande sull’impiego delle costruzioni modulari e della loro sostenibilità, aspetto centrale e indispensabile per un’economia circolare.

1.Soluzioni modulari e progettazione nelle emergenze

Le soluzioni modulari sono spesso associate alle “emergenze”. È davvero così o ci sono altri impieghi interessanti per queste costruzioni?

L’apporto dato dalle strutture modulari al settore emergenziale è sempre molto importante, basti pensare a questi ultimi due anni in cui, con l’emergenza Covid che ha colpito l’intero pianeta, ci siamo davvero resi conto di quanto gli spazi (esterni ed interni) siano fondamentali per l’uomo. In tempi impensabili per le costruzioni tradizionali, il settore delle costruzioni modulari è riuscito a progettare e realizzare interi ospedali, centri vaccinali, ampliare scuole creare sale d’attesa, mense, spogliatoi e molto altro.

Inoltre, con una base clienti diversificata in tutti i settori vitali per la società, supportiamo realtà completamente diverse e con esigenze in Algeco siamo consapevoli del sostegno che possiamo offrire e delle responsabilità legate a fornire un futuro migliore e sostenibile.

2.Prefabbricazione e sostenibilità

Oggi il settore delle costruzioni è sotto la lente per il dispendio energetico degli edifici ed il consumo di risorse. Le soluzioni modulari, da un punto di vista della sostenibilità, come si collocano?

Sostenibilità ed ESG (Ambiente, Sociale e Governance) sono diventati i temi centrali in tutti i settori della vita, della politica e della finanza. Algeco è concentrata sulla crescita e sul successo etico dell’attività, nel pieno rispetto dell’ambiente e della comunità. La naturale circolarità delle soluzioni modulari rende le unità Algeco completamente riutilizzabili, flessibili e riconfigurabili, riducendo gli sprechi e massimizzando la loro vita utile. Questa costante attenzione ha permesso di stabilire il cosiddetto modello “Loops Within Loops”, il quale garantisce che la maggior parte del materiale utilizzato nell’assemblaggio delle unità abbia una vita continua, con scarti residui minimi. Il materiale utilizzato dalla nostra azienda, infatti, è riciclabile fino al 96%.

Inoltre, da molti anni in Algeco abbiamo inserito servizi e prodotti aggiuntivi volti a dare al cliente un servizio completo. Abbiamo deciso di chiamarlo Servizio 360 proprio perché cerchiamo di soddisfare ogni esigenza del cliente sempre con occhio vigile sulle dinamiche di sostenibilità. Per questo le nostre strutture possono essere fornite di:

pannelli solari,

climatizzatori a basso consumo energetico,

luci led temporizzate,

rubinetti a risparmio idrico e molto altro.

3.Supporto progettuale e post vendita

Un tema caro ai nostri lettori, progettisti del settore privato e pubblico, è quello del supporto progettuale e post vendita. Cosa propone in merito Algeco?

Fare affidamento su di noi significa scegliere la forza di un gruppo leader mondiale e la vicinanza di una società a misura d’uomo. Professionalità, esperienza e disponibilità sono le caratteristiche che il nostro team cerca quotidianamente di migliorare per darvi un servizio competente e rapido.

Il nostro Ufficio Tecnico è strutturato in modo da concentrarsi su diverse attività. Un primo team ha l’obiettivo principale di assicurare il servizio allo stabilimento produttivo costituito da ingegneri strutturisti e disegnatori tecnici. Un secondo team è completamente a supporto del team commerciale aiutando nella realizzazione delle offerte tecniche più complesse e articolate. Infine un terzo team si occupa dell’area costi e metodi, assistenza operativa, nonché dello sviluppo dei nuovi prodotti. Questa struttura interna ci permette di supportare i clienti in ogni loro esigenza in tempi rapidi e con professionalità.

Inoltre in Algeco crediamo che qualsiasi servizio che si offre al cliente è parte stessa del processo di vendita. Per questo ci teniamo particolarmente a seguirli anche dopo la consegna delle strutture e soddisfare eventuali nuove necessità relative all’edificio progettato.

Foto di copertina: Istituto Istruzione Superiore Ettore Majorana – Bologna ©Algeco