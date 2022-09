Crediti imposta energia. Con Decreto Aiuti Ter proroga a novembre e aumento percentuali

Con il decreto Aiuti Ter vengono introdotte una serie di misure per contrastare gli effetti del caro energia, tra queste rientra l’estensione del credito di imposta energia a una platea di imprese più ampia, con incremento delle percentuali e proroga fino a novembre 2022.

Vediamo nel dettaglio cosa cambia e quali sono le novità che interessano le imprese energivore, non energivore, gasivore e non gasivore.

Crediti imposta energia: le novità introdotte dal Decreto Aiuti Ter

Nella bozza del decreto legge Aiuti Ter viene previsto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Le misure previste sono:

proroga credito di imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale che viene esteso ai consumi dei mesi ottobre e novembre ;

; incremento del credito d’imposta dal 25% al 40% , per le imprese energivore , delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, se l’aumento del costo unitario medio del kWh del terzo trimestre 2022 supera di almeno il 30% il corrispondente valore del terzo trimestre 2019; l’agevolazione è riconosciuta anche alle imprese energivore che producono e autoconsumano energia elettrica;

, per le , delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, se l’aumento del costo unitario medio del kWh del terzo trimestre 2022 supera di almeno il 30% il corrispondente valore del terzo trimestre 2019; l’agevolazione è riconosciuta anche alle imprese energivore che producono e autoconsumano energia elettrica; incremento del credito d’imposta dal 15% al 30% , per le imprese non energivore , delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, se l’aumento del costo unitario medio del kWh del terzo trimestre 2022 supera di almeno il 30% il corrispondente valore del terzo trimestre 2019;

, per le , delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, se l’aumento del costo unitario medio del kWh del terzo trimestre 2022 supera di almeno il 30% il corrispondente valore del terzo trimestre 2019; per le imprese non energivore viene rivisto il requisito tecnico relativo alla potenza disponibile: per i consumi relativi ai mesi di ottobre e novembre è sufficiente disporre di un contatore di potenza pari o superiore a 4,5 kWh , a differenza dei 16,5 kWh stabiliti precedentemente;

disporre di un contatore di , a differenza dei 16,5 kWh stabiliti precedentemente; per le imprese gasivore e non gasivore aumento del credito dal 25% al 40% per i consumi non termoelettrici di ottobre e novembre 2020.

Per la verifica dei requisiti e il calcolo automatico del credito d’imposta spettante, fiscoetasse.com ha elaborato un utile tool in excel “Calcolo credito imposta energia e gas (Excel)” con il calcolo viene fornito anche il codice tributo per l’eventuale compensazione in F24, nonché le indicazioni per l’eventuale cessione del credito.

