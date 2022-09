Vetrate panoramiche amovibili: un emendamento per installarle in edilizia libera

Edilizia libera o no? Permessi o no? L’istallazione di vetrate panoramiche amovibili è da sempre oggetto di dibattito. Una questione che verrebbe forse risolta con l’approvazione di un emendamento al disegno di legge del Decreto Aiuti Bis così come segnala l’associazione ANFIT – Associazione Nazionale Per La Tutela Della Finestra Made In Italy.

La proposta qualora venisse approvata, andrebbe a modificare il Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001). Vediamo nel dettaglio cosa prevede l’emendamento.

Installazione vetrate amovibili trasparenti nella categoria edilizia libera

La proposta di emendamento (33.0.6) interessa le vetrate trasparenti amovibili e suggerisce l’inserimento delle stesse nella categoria dell’edilizia libera al fine migliorare le prestazioni energetiche e acustiche garantendo una naturale micro-areazione degli interni domestici.

Come riportato da ANFIT, la proposta fa riferimento “agli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, di parziale impermeabilizzazione delle acque meteoriche, dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente reazione di volumi e di superfici, come definiti dal Regolamento Edilizio Tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile.

Tali strutture devono favorire una naturale micro-areazione che consente la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche”.

Edilizia libera ma attenzione alle condizioni

Ricordiamo che con il d.m. 2 marzo 2018 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha approvato un Glossario, che dà nome agli interventi, che fanno parte delle categorie di edilizia libera elencate nell’art. 6 TUE.

L’elenco esemplificativo identifica 58 tipologie di interventi, raggruppati per macro categorie, che corrispondono alle diverse lettere del comma 1 dell’art. 6 TUE.

L’eventuale approvazione dell’emendamento, e quindi l’inserimento degli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti nella categoria edilizia libera, tuttavia non rappresenterebbe un via libera assoluto in quanto sarebbe necessario il rispetto di condizioni al fine di evitare la creazione di nuovi volumi o cambi di destinazione d’uso.

