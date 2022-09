In Gazzetta i decreti MIMS che approvano le Linee Guida ponti e gallerie

Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2022 i due decreti che approvano le Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, e delle gallerie esistenti lungo le strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali.

Per la precisione si tratta dei due decreti del:

1° luglio 2022 – Adozione delle Linee Guida per la gestione del rischio dei ponti esistenti e delle istruzioni operative per l’applicazione delle Linee Guida stesse.

– Adozione delle Linee Guida per la gestione del rischio dei esistenti e delle istruzioni operative per l’applicazione delle Linee Guida stesse. 1° agosto 2022 – Approvazione delle Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio delle gallerie esistenti.

Vediamo nel dettaglio di quanti e quali articoli si compongono i due decreti.

Decreto 1° luglio 2022 linee guida ponti esistenti

Le nuove Linee guida sostituiscono quelle dell’Allegato A al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 578 del 17 dicembre 2020.

Il decreto si compone di 6 articoli:

Adozione delle Linee guida per la gestione del rischio dei ponti esistenti e delle Istruzioni operative per l’applicazione delle Linee guida stesse Accordi o convenzioni Modalità di applicazione delle Linee guida Partecipazione alla sperimentazione degli enti territoriali Estensione del periodo di sperimentazione di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2020, n. 578 Entrata in vigore

Decreto 1° agosto 2022 linee guida gallerie esistenti

Le Linee Guida gallerie esistenti dovranno essere applicate entro i termini riportati nella tabella 8.1 – Termini temporali di attuazione – dell’Allegato 1 al decreto in oggetto.

Nelle Linee Guida viene però precisato che le tempistiche indicate in Tabella 8.1 non sono applicabili alle opere per le quali, durante le ispezioni obbligatorie o a seguito di segnalazione, sia già stata accertata la presenza di una riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti e per cui deve essere dato avvio immediato alla valutazione della necessità di interventi, dell’immediato avvio della loro programmazione anche con il ricorso ad ulteriori ispezioni approfondite e alle conseguenti operazioni di attribuzione della classe di attenzione e messa in sicurezza.

Il gestore designa, entro il termine di 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto di adozione, il responsabile di galleria (di cui al § 7.1).

Il decreto si compone di 4 articoli:

Approvazione delle Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio delle gallerie esistenti Modalità di applicazione delle Linee guida Osservatorio per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio delle gallerie esistenti Entrata in vigore

